Temperatura oceanelor a crescut la un nivel record (ONU)

- Romania va deveni un avocat puternic pentru un rol mai proeminent in Consiliul de Securitate in lupta impotriva schimbarilor climatice, a declarat marti ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane participa marti la conferinta internationala cu titlul "Consolidarea rezilientei…

- Cateva sute de liceeni au manifestat, vineri, in centrul orasului canadian Montreal, pentru protectia mediului, in contextul miscarii greviste ''Fridays for Future'' lansate in Suedia si la care s-au alaturat elevi din mai multe tari pentru a protesta impotriva lipsei de actiune politica fata schimbarilor…

- Guvernul socialist spaniol a anuntat un plan de investitii publice in valoare de 47 de miliarde de euro pentru combaterea schimbarilor climatice in urmatorii 10 ani, care va fi finantat partial prin emiterea de obligatiuni verzi, transmite Reuters preluata de new.roPropunerea care are obiectivul…

- Mii de tineri au marsaluit joi in Belgia pentru a cere masuri de combatere a schimbarilor climatice, intr-un protest care a devenit un eveniment saptamanal in aceasta tara, relateaza...

- Schimbarile climatice reprezinta un obiectiv pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, iar pastrarea cresterii temperaturii medii anuale sub doua grade Celsius este un lucru extrem de greu si inseamna o munca titanica atat in statele membre UE cat si la nivel mondial, considera ministrul…

- Temperatura oceanelor lumii creste intr-un ritm mai rapid decat se estimase anterior, acestea captand mare parte din emisiile asociate schimbarilor climatice, au atras atentia oamenii de stiinta intr-un studiu publicat joi in Science, citat de Thomson Reuters Foundation. Caldura oceanelor - inregistrata…