Temperatura a depăşit 32 de grade Celsius în sudul Alaska, record istoric pentru această regiune Termometrele au inregistrat joi valori de peste 32 de grade Celsius la Anchorage, cel mai mare oras din statul american Alaska, un record istoric de temperatura pentru acest oras din Alaska, regiune care sufera din plin efectele incalzirii globale, informeaza AFP. Potrivit meteorologilor, temperatura maxima medie inregistrata intr-o zi de 4 iulie la Anchorage este de 18,3 grade Celsius. "La ora 17:00, pe Aeroportul international din Anchorage au fost inregistrate oficial 90 de grade Fahrenheit (circa 32,2 grade Celsius) pentru prima data'' in istoria inregistrarilor meteorologice, a anuntat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Termometrele au inregistrat joi valori de peste 32 de grade Celsius la Anchorage, cel mai mare oras din statul american Alaska, un record istoric de temperatura pentru acest oras din Alaska, regiune care sufera din...

- Un nou record de temperatura pozitiva s-a inregistrat in statul american Alaska, desi o parte a teritoriului acestui se gaseste dincolo de Cercul Arctic. Serviciul american de meteorologie a anuntat ca o valoare a temperaturii de 90 de grade Fahrenheit, echivalentul a 33 de grade Celsius, a fost inregistrata…

- Un val de caldura extrema a cuprins la sfarsitul saptamanii trecute Spania, unde au fost inregistrate mai multe temperaturi record - intre care 43,4 grade Celsius in orasul catalan Lleida, relateaza dpa. Ruben del Campo, purtatorul de cuvant al agentiei de meteorologie AEMET, a declarat luni pentru…

- Franța continua sa se topeasca la temperaturi care au depașit inca un record. 45 de grade Celsius s-au inregistrat pentru prima data intr-o localitate din sudul Franței, unde 4 departamente sunt sub cod roșu de canicula.

- Pe 8 iunie, temperatura la umbra a fost de 52,2 grade Celsius, iar la soare, de 63 de grade Celsius. Autoritatile locale se asteapta ca temperaturile sa mai creasca, avand in vedere ca vara incepe oficial pe 21 iunie. Potrivit specialistilor WMO, cele mai mari temperaturi inregistrate vreodata pe Terra…

- Cea mai mare temperatura la nivel mondial a fost inregistrata in Kuweit, 63 de grade Celsius la soare, potrivit autoritaților locale, insa cifrele trebuie sa fie confirmate de specialiștii World Meteorological Organisation (WMO), potrivit MEDIAFAX.Potrivit cotidianului local Al Qabas, pe 8…

- Vom avea parte de deosebit de calduroasa in urmatoarele trei zile. Meteorologii avertizeaza ca in București temperaturile vor ajunge și la 34 de grade. Aproape la fel de cald va fi și pe litoral unde temperatura apei marii a crescut in ultima perioada incat se poate face baie fara probleme. Administrația…

- Temperaturile au depasit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile intr-un oras din nordul Indiei, afectat de mai multe zile de un val de caldura extrema, informeaza AFP. Mercurul din termometre a ajuns la 50,3 de grade Celsius la Churu, un oras situat in desert, in statul Rajasthan,…