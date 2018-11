Temerile romanilor la alegerile Parlamentului European

Stiri pe aceeasi tema

- Prima intalnire din sirul celor pe care Antonio Tajani urmeaza sa le aiba in aceasta a treia zi a sapatamanii, la Bucuresti, a fost cea cu Viorica Dancila, la sediul Guvernului. Premierul i-a primit pe presedintele Parlamentului European si pe secretarul general al Parlamentului European, Klaus Welle,…

- Polonia nu a facut nimic pentru a elimina motivele temerilor exprimate de Bruxelles in legatura cu reforma sistemului judiciar polonez si statul de drept, a declarat marti prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, intr-o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri…

- Inaintea alegerilor europene din luna mai a anului viitor, acest site interactiv si multilingv, intitulat 'Ce face Europa pentru mine', isi propune sa ilustreze in ce masura UE produce o schimbare in viata oamenilor. 'Europenii intreaba ce a facut Uniunea Europeana pentru ei si acest nou website…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL) a depus saptamana aceasta un amendament la Raportul interimar al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020 in care solicita 2 miliarde de euro pentru proiecte și acțiuni privind consolidarea și apararea statului…

- In campania din 2014, Klaus Iohannis a pornit la drum cu un pachet de 18 promisiuni de care ar fi trebuit sa se tina imediat ce facea primul pas in curtea Cotroceniului. Am rezerve ca si le-ar mai aduce aminte lumea. De asemena, am rezerve si ca alegatorii din strainatate stiu cum si de ce […] Iohannis…

- 'Surprinzator, am primit din partea cuiva din Comisia Europeana o sesizare ca interventia pe care eu am avut-o in Piata Traian ar fi una rasista. Nici vorba de asa ceva, eu chiar am spus ca pe mine nu ma intereseaza etnia oamenilor, ci faptele lor, iar acest lucru este inregistrat. Sa nu-si inchipuie…

- S-a discutat, intr-o „atmosfera constructiva” și despre protocoalele pe care le ignora vicepreședintele Comisiei Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți, 2 octombrie, cu prilejul vizitei sale la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. La…

- Comisia Europeana va continua dialogul cu autoritatile romane, dar daca regulile Uniunii Europene sunt incalcate, aceasta nu va ezita sa duca guvernul Romaniei in fata instantei cand se va impune, a declarat prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, luni seara, in cadrul unei dezbateri din Comisia…