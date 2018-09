Cu mierea emotiilor vernisajului abia incrustat in al sau bogat C.V. si in istoria personala cu tot mai multe file, vernisaj aureolat de povestea sa inconfundabila, pictorul Bogdan Barleanu porneste in cautarea lanii de aur ascunsa in departari ale inchipuirii greu tangibile. Izbuteste s-o gaseasca si sa ne daruiasca din firul cel daurit panzeturile lui policrome, in care reinventeaza lumea dupa chipul fantazarilor si simtir (...)