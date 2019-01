Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de la Facultatea de Fizica a Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a reusit sa produca in laborator praf interstelar artificial printr-o metoda unica la nivel mondial, potrivit unui comunicat de presa citat de Agerpres.

