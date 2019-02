Tema muzicala a filmului "Star Wars: A New Hope" (1977), compusa de John Williams, a fost desemnata cea mai buna din toate timpurile, potrivit unui sondaj realizat recent in Marea Britanie, informeaza joi Press Association. Aceasta tema muzicala a obtinut peste 20% din totalul voturilor exprimate intr-un sondaj realizat de jurnalistii de la RadioTimes.com si BBC Music Magazine. Compozitorul John Williams domina topul celor mai bune teme muzicale din toate timpurile, potrivit acestui sondaj, intrucat compozitiile sale ocupa sase pozitii in top 10. Tema muzicala a filmului "The Lord Of The…