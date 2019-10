TELUS International: Industria de outsourcing se reinventeaza, iar Romania este in prima linie a acestei schimbari

Stiri pe aceeasi tema

- Prima tinichigerie-vopsitorie-caroserie cu linie robotizata din Romania și Europa de Est s-a deschis pe DN28 in Lețcani, județul Iași. Investiția aparține Tester Group și poarta numele de Casa Auto Centru Tehnic. Conform reprezentanților companiei, centrul deschis in apropiere de Iași are o suprafața…

- Romania este reprezentata, zilele acestea, in Croatia, de Elite Business Women, Patronatul IMM urilor din Constanta si Universitatea "Ovidius", cu bune practici in construirea unei retele de femei antreprenor la nivel international. Alaturi de tara noastra, alte opt tari din Europa din Regiunea Dunarii…

- Peste 37.000 de profesionisti IT au plecat din Romania in ultimii 20 de ani, in timp ce deficitul anual al angajatilor din industria de profil este de aproape 15.500 in fiecare an, arata Agerpres. Cei mai mulți au ales sa lucreze in Marea Britanie, SUA și Canada. Conform cercetarii ”Scaling Up”, cea…

- Atunci cand vorbim despre industria auto, Romania se evidențiaza in Europa mai ales prin cele doua uzine de producție auto de la Mioveni și Craiova. Impreuna cu zona conexa a furnizorilor care au stabilit hub-uri de cercetare, dezvoltare și producție in Romania - Continental și Michelin sunt cele mai…

- Potrivit agendei sefului statului, la ora locala 14,00, el va fi intampinat la Casa Alba de presedintele SUA. Dupa ce Klaus Iohannis va semna in cartea de onoare, sunt prevazute convorbiri tete-a-tete ale celor doi presedinti, urmate de discutii cu participarea membrilor delegatiilor oficiale.…

- Romania este una dintre țarile cu cea mai dezvoltata industrie auto din punctul de vedere al numarului total de muncitori, in ciuda faptului ca in țara noastra exista doar doua uzine auto. Astfel, potrivit datelor oficiale publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA), Romania…