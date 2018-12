Stiri pe aceeasi tema

- Macrou marinat cu condimente – un deliciu de zile mari! Merita incercat! Va prezentam o rețeta de macrou marinat delicios. Acesta se prepara foarte simplu și este numai bun pentru a fi servit la masa de sarbatoare. Obțineți un aperitiv deosebit de delicios, aspectuos și apetisant. Macroul se marineaza…

- Va prezentam o rețeta de sos delicios cu frișca și roșii pentru paste. Acesta se prepara foarte simplu și rapid, din ingrediente perfect combinate. Obțineți un sos delicios, fin și foarte aromat. In același timp este puțin picant, datorita uleiul delicios cu usturoi. Transformați o cina de fiecare zi…

- Vinetele sunt printre cele mai sanatoase legume din lume. Acestea conțin fier, calciu, minerale și nutrienți esențiali sanatații corpului nostru. Fie ca le consumam pe gratar, coapte, prajite sau in tocanița, vinetele sunt la fel de delicioase și au același efect pozitiv. De asemenea, vinetele conțin…

- Slanina este un produs benefic pentru sanatate, aceasta conține acid arahidonic, care nu se gasește in grasimile vegetale. Aceasta substanța favorizeaza scaderea colesterolului. Astazi va recomandam sa incercați o rețeta delicioasa de slanina in saramura, care este foarte gustoasa și aromata. Acest…

- Va prezentam o rețeta delicioasa de ardei grași la borcan perfecți in orice sezon. Ardeii grași se marineaza rapid intr-un amestec aromat și picant, care scoate in relief gustul nemaipomenit al ardeilor. Aceasta gustare fenomenala va ocupa locul de frunte pe orice masa, fiindca are un gust extraordinar…

- Va prezentam o rețeta de sushi de casa delicios. Uramaki este un sushi tip rulou, similar cu maki, doar ca straturile sunt inversate: orezul este in afara și foaia nori inauntru. Sunt puțin mai dificil de format decat maki, dar cu siguranța se merita efortul. Aici chiar aveți nevoie de un cuțit super…

- Tradiția spune ca la inceputul toamnei toate gospodinele incep sa pregateasca borcanele pentru a le umple cu diverse muraturi, al caror gust este inconfundabil. De fiecare data, apare insa o problema: cum sa pregateasca muraturile ca sa nu se inmoaie peste iarna? Va oferim cea mai buna rețeta! Gogonelele…