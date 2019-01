Apple face o rara deschidere a ecosistemului sau și va permite instalarea aplicației iTunes pe televizoarele Samsung in urmatoarele luni, a anunțat la targul CES Las Vegas compania asiatica. Apple are probleme cu vanzarile iPhone in China și simte faptul ca, la nivel mondial, piața smartphone-urilor se plaforneaza, astfel ca are nevoie de surse suplimentare de venit.