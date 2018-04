Stiri pe aceeasi tema

- “Vom lansa primul funcționar public virtual din România pe care l-am denumit Antonia. Va avea doua roluri principale, în primul rând va dirija cererile online ale cetațenilor, în prima faza. Acesta va fi implementat în cartierul Zorilor și în data de 15 aprilie…

- O companie infiintata de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa introduca o taxa de 200 de lei pe pagina pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 0 0 0 0 0 0

- HISTORY® prezinta in exclusivitate incepand cu 3 aprilie, de la ora 22:00, cel de-al doilea sezon al serialului „Dovezile pierdute”. O serie pe cat de fascinanta, pe atat de tulburatoare in care sunt povestite momentele cheie din teatrele de razboi din Europa și zona Pacificului. Cu ajutorul a numeroase…

- SNTGN Transgaz SA informeaza asupra faptului ca Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun a emis Decizia exhaustiva nr.1 /21.03.2018 pentru proiectul de interes comun: “Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national…

- „In spațiul public a aparut un document al Comisiei Europene datat 10 octombrie 2012 in care erau solicitate situația unor dosare aflate pe rol și mai grav faptul ca in acea scrisoare aveam și nume despre care se cerea stadiul in care se afla procesul și pașii care trebuiesc urmați, ceea ce mi se pare…

- Localitatile Borsa (judetul Maramures) si Dambovicioara (județul Arges), zona Mamaia Nord - orasul Navodari (judetul Constanta) si zona Pestera-Padina din comuna Moroeni (județul Dambovita) devin statiuni turistice de interes national in urma unei Hotarari de Guvern promovate de Ministerul Turismului…

- Andrei Pleșu critica legea anunțata de Liviu Dragnea. Scriitorul considera ca persoanele care semnaleaza lucrurile negative din Romania nu pot fi considerate tradatori din tara, ba din contra.„Ideea nu e noua. Cu astfel de amenintari se ocupa si fosta Securitate”, spune el.

- "Pe toata durata Congresului PSD, m-a urmarit o idee – daca a fost atat de simplu sa se adune la un loc 4.000 de oameni, oare cat de ușor i-ar fi fost partidului din care fac parte sa organizeze un miting mare impotriva Statului Paralel? Daca 70.000 de oameni au putut fi aduși pe stadion in 2014,…

- Prime Minister Viorica Dancila said on Saturday at the PSD's extraordinary Congress that the Government wants to adopt the German model in the field of public procurement. "The first time it was the Snagov Strategy, when all the political class and the whole civil society shook hands for the…

- Protestatarii din fața Salii Palatului au primit intariri. Jurnaliștii Rareș Bogdan și Malin Bot au venit in mijlocul protestatarilor și au ținut sa-i transmita mesaje lui Liviu Dragnea.Rareș Bogdan l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca face toate eforturile pentru a inchide Realitatea TV, tocmai…

- Primul functionar public virtual din Romania, care va fi pus in functiune de la jumatatea lunii viitoare la Primaria Cluj-Napoca, se va numi Antonia si va avea ca sarcina, pentru moment, sa dirijeze ce...

- PESCAR LA CLUJ. Parteneriatul public-privat Bloggerul și pescarul clujean Sorin Tot remarca un fenomen scapat de sub control: felul in care este reglementata activitatea piscicola in Romania. “Nu știu altii cum sunt, dar eu am început sa am capacitati extrasenzoriale. De anul asta.…

- In ultimele zile regasim insistent si ingrijorator, in spatiul public, o serie de informatii despre starea actuala a spitalelor, despre dotarea precara, management discutabil, ezitari si imperfectiuni in demersul terapeutic. Dincolo de aceste probleme cunoscute si aflate pe agenda Ministerului Sanatatii,…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat miercuri ca in perspectiva Presedintiei romane a Consiliului UE se doreste folosirea mai accelerata, in perioada urmatoare, a expertizei existente in sistemul public si in mediul academic. Negrescu a participat la conferinta de lansare…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) organizeaza marti cea de-a sasea editie a conferintei "Cities of Tomorrow", un eveniment de referinta dedicat importantei dezvoltarii urbane si regionale. Conform unui comunicat al organizatorilor, conferinta aduce anul acesta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca vrea ca pana la sfarsitul anului sa fie prezentata in Parlament noua lege a pensiilor, afirmand ca niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia. "Noi ne-am propus ca anul acesta, pana la sfarsitul anului acesta, sa…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dana Girbovan, presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, ii transmite Procurorului General ca, in urma dezvaluirilor facute de presa libera, se naste o...

- • Nicolaie Moldovan, city manager Alba Iulia, despre proiectul Alba Iulia Smart City 2018: „Oraș cu adevarat SMART e cel care face, nu cel care se complace!” Alba Iulia ar urma sa devina, la finalul anului 2018, primul ”smart city” din Romania in care pe parcursul a doi ani companiile private investesc…

- Augustin Lazar anunța ca procurorii militari urmeaza sa faca o serie de informari in care vor veni cu noutați de mare interes intr-unul dintre cele mai importante dosare aflate pe rol! Este vorba despre dosarul Revoluției, in care insuși fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, figureaza ca martor.”Pot…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) incita magistratii sa iasa in strada pentru a bloca Legile Justitiei. Mai exact, site-ul Lumeajustitiei.ro a intrat in posesia unor mesaje care releva, ca pe Forumul Magistratilor (FJR) se pun la cale noi proteste in strada, la CAB sau la CSM, cu scopul blocarii…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) sustine demersul Companiei Nationale de Transporturi Aeriene TAROM de a dezvolta propria flota, prin inchirierea sau cumpararea a patru aeronave noi Airbus A320 sau Boeing 737, in acest an.Conform unui comunicat al asociatiei, masura de a mari…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Sute de feroviari din intreaga tara protesteaza vineri, 16 februarie, in fata Ministerului Transporturilor, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si de conditiile de munca, se arata intr-un comunicat al Confederatiei Nationale Sindicale Meridian.…

- Dupa ce Monica Gabor a aratat, in exclusivitate pentru SPYNEWS, cel mai tare site monden din Romania, ca a primit un inel impresionant de la Mr. Pink, aceasta chiar nu este despartita de el. Nu doar ca l-a primit din partea persoanei pe care o iubeste, dar este posibil ca familia sa se extinda.

- In multe cazuri, salariile din sistemul public le depasesc pe cele din mediul privat pentru specializari ori calificari identice. Si de multe ori, la privat se munceste mult mai mult, chiar daca salariul e mai mic. După aplicarea noii legi a salarizării, unor bugetari li s-au mărit salariile…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017, consumatorul vulnerabil este persoana al carei venit lunar nu depaseste echivalentul…

- Liviu Dragnea a lansat, duminica seara, la Romania TV, un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, sustinand ca aceata avea o practica foarte nociva: isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje.

- Buletin de Carei este acuzat ca este prezent mereu in oras si face poze. Aparatorii isterici ai adminstratiei careiene care pagubeste bugetul local cu zeci de miliarde de lei desconsidera presa care se afla in teren cu aparatul de fotografiat pentru a consemna realitatea careiana. Nu stim cum se…

- Chirurgul brasovean Sorin Velicu a fost sanctionat cu cea mai mare amenda penala din istoria instantelor din Romania. Magistrații din Brașov i-au aplicat o amenda in valoare de 100 de mii de lei, un record pentru instanțele romanești. Fost angajat al Spitalului Județean Brașov, chirurgul plastician…

- Filiala Bucuresti a Comunitatii Armane din Romania a demarat o campanie de constientizare a pericolului pierderii limbii armanesti. La aceasta cauza au aderat multe persoane celebre din comunitate, care au trimis mesaje in armaneste, postate ulterior pe Facebook. Printre aceste persoane se numara si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat marti ca fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, fondatorul Initiativei civice Romania 3.0, nu a tradat secrete de securitate nationala prin ceea ce a spus in public, ci a atras atentia asupra "exceselor" si "abuzurilor de putere"…

- Putin peste cinci ani au trecut de cand Andrei Ungureanu, ”olimpicul” de numai 16 ani, a pierit intr-o noapte de octombrie, pe o straduta din Ferentari, injunghiat in inima! Mama lui nu l-a uitat! Parca ieri s-a intamplat, inca nu-i vine sa creada, il jeleste, il implora, il vrea inapoi... Printr-un…

- Mihaela Gheorghita, de profesie nutritionist, a avut o relatie de un an si jumatate cu un cunoscut actor din Romania. Acesta este renumit pentru umorul sau si a ajuns chiar in finala emisiunii "iUmor".

- Instituțiile le cer contribuabililor tone de acte, in original și xeroxate, deși in multe cazuri acestea pot fi verificate de funcționari cu un simplu click pe tastatura calculatorului. Cu IT-iști care se numara printre cei mai buni din lume, cu un sistem informatic care a costat zeci de milioane de…

- Sincer sa fiu, n-aveam de gind sa urmaresc atent mitingul de protest din 20 ianuarie 2018. Toate datele lasau impresia unei ambiții de a crea imaginea de eveniment zguduitor, dupa care totul va fi altfel in țara, in lume și chiar și in Universul cunoscut de om, unul dintre acele evenimente care lasa…

- Protestele #rezist au fost in prim-plan sambata, cand zeci de mii de romani au iesit pe strazile marilor orase pentru a-si exprima nemultumirile fata de masurile legislative pe care le pregateste actuala guvernare. Acest eveniment a mobilizat principalele televiziuni de stiri, unele dintre ele reusind…

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…

- Deputatul USR Iulian Bulai considera ca formatiunea din care face parte ar fi trebuit sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier, spunand totodata ca “USR este cel mai cool partid din Romania, unde nu te ameninta nimeni daca exprimi pozitii minoritare”.“Pentru…

- President Klaus Iohannis on Thursday filed a constitutionality challenge with the Constitutional Court of Romania (CCR) related to the Law on modification of Law no. 161/2003 on measures ensuring transparency in exercising public dignities, public office and in business, preventing and sanctioning…

- “PSD administreaza tara ca si propria mosie, ceea ce este foarte grav. Un partid nu poate sa confiste o tara în folos propriu. Ei sunt temporar împuterniciti de cetateni sa guverneze în interes public. Din nefericire, ceea ce se întâmpla de un an de zile de la…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Cine trebuie sa o depuna declaratia 600? Daca o persoana fizica rezidenta in Romania a realizat in anul 2017 venituri extrasalariale mai mari de 12 salarii minime brute – 22.800 de lei (12 luni X 1.900 de lei salariul minim brut actual) -, aceasta persoana fizica are obligatia sa depuna la autoritatea…

- N. Dumitrescu Intrata in vigoare in toamna lui 2016, legislatia in baza careia cei interesati isi pot “cumpara“ vechime pentru pensie a fost extinsa pana la sfarsitul anului in curs. Persoanele care pot beneficia de prevederile acestui act normativ sunt cele care nu au calitatea de pensionar la data…

- Mobilizare in Gara de Nord pentru protestul din 20 ianuarie. Mai mulți studenți au afișat parcate cu mesaje prin care ii indeamna pe oamenii care circula cu trenul sa participe la manifestația care avea loc peste șase zile in Piața Victoriei din București. Tinerii au venit in Gara de Nord cu pancarte…

- In ultimele doua zile au fost valuri valuri de mesaje ale liderilor PSD. Modelul nu e nou și e fost folosit in timp in momentele de criza ale conducerii partidului pentru a arata sprijinul de care se bucura conducerea contestata. Spre deosebire de pana acum sau cel puțin spre deosebire de Cazul Sorin…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la criticile venite de la Budapesta in urma declarațiilor facute de premierul Mihai Tudose. MAE atrage atenția asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale pentru asigurarea respectarii legii și subliniaza contextul in care au loc discuțiile…

- Premierul Mihai Tudose l-a sunat ieri pe președintele Klaus Iohannis sa-i spuna ca ii va trimite la Cotroceni demisia Doinei Pana și propunerea de inlocuire cu Ioan Deneș, senator al PSD. El a trimis alaturi de aceasta propunere și un dosar cu noua persoana propusa, relateaza Romania TV. Sociologul…

- SFANTUL IOAN. MESAJE ȘI URARI. El este cunoscut sub denumirea de „Inaintemergatorul", pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. SFANTUL IOAN. MESAJE ȘI URARI. Ioan este un nume iudaic: "Iohanan" prescurtare din "Iehohanan" si inseamna "Dumnezeu s-a milostivit". Foarte multi romani care poarta…