Televiziunea rusă difuzează obiectivele nucleare ntr-un posibil atac contra SUA Televiziunea naționala rusa a difuzat obiectivele Kremlinului în cazul unei declansari a unei crize nucleare împotriva Statelor Unite, dupa cum explica Reuters. Dmitri Kiselyov, gazda programului principal saptamânal "Vesti Nedeli", a aratat o harta a Statelor Unite, duminica, expunând diferitele ținte pe care Moscova le-ar putea bombarda. Aceasta escaladare a tensiunilor are loc dupa avertismentul lui Vladimir Putin la adresa superputerii americane, în cazul în care Washingtonul amplaseaza rachete în Europa. Tintele includ Pentagonul sau casa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

