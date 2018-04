Stiri pe aceeasi tema

- In inregistrare, care nu a putut fi verificata inca, ea ii spune ca se simte bine. "Totul e in regula. El se odihneste acum, doarme. Starea de sanatate a tuturor este buna, nu sunt lucruri ireparabile. Voi fi externata in curand. Totul este ok", i-ar spune Yulia verisoarei sale, Viktoria. Inregistrarea…

- Serviciile secrete ale Marii Britanii spun ca au localizat laboratorul rusesc, în care se producea neurotoxina extrem de periculoasa Noviciok, care a fost folosit la atacul asupra lui Serghei Skripal si a fiicei Iulia, potrivit The Times. Se presupune ca Rusia testa agentul…

- Agențiile britanice de informații cred ca au reușit sa identifice laboratorul rusesc secret unde a fost produsa neurotoxina ”Noviciok”, cu care au fost otraviti Serghei și Iulia Skripal, scrie The Times, citand surse din serviciile de informații din Marea Britanie. Agenții de informații au reușit sa…

- Ministerul rus de Externe a cerut Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, informatii despre otravirea lui Serghei Skripal, un fost spion rus, si a fiicei sale, Iulie, in Anglia, relateaza The Associated Press, conform news.ro.O lista de intrebari - despre…

- Maria Zaharova a admis ca principalul scop al scandalului provocat de Marea Britanie in legatura cu otravirea lui Serghei și Iulia Skripal vizeaza impiedicarea desfașurarii Campionatului Mondial de Fotbal in Rusia.

- Guvernul britanic ia in considerare sa permita vizite la Iulia Skripal, care este in proces de recuperare in spital dupa ce a fost otravita impreuna cu tatal sau, fostul dublu spion rus Serghei Skripal, intr-un atac cu un agent neurotoxic pentru care Londra a acuzat Moscova, potrivit Reuters.…

- Starea de sanatate a Iuliei se imbunatațește rapid. Jurnaliștii de la BBC News au aflat ca fiica lui Serghei Skripal este conștienta și vorbește. Dupa aproape patru satpamani in care a fost in stare grava in spital, Iulia Skripal pare sa raspunda tratamentului și se pare ca și-a recuperat cunoștiința…

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost si ea otravita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in stare critica, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury. Rusia a deschis si ea o investigatie in acest caz si a cerut ajutor Marii Britanii.

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost si ea otravita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in stare critica, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury. Rusia a deschis si ea o investigatie in acest caz si a cerut ajutor Marii Britanii.

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost ranita în urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este în conditie critica, iar starea ei s-a îmbunatatit, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury,

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost ranita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in conditie critica, iar starea ei s-a imbunatatit, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus Sergei Skripal, otravit cu o neurotoxina in Marea Britanie, spune ca acesta și fiica lui au șanse minime de supraviețuire. Aceasta le-a declarat jurnaliștilor ca lucrurile nu arata bine in ce ii privește pe cei doi.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca România, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, în contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei

- Cand ni se promite marea cu sarea in lupta impotriva coruptiei, adevaratii rechini cu gulere albe si multi cu ochi albastri ne sfideaza zilnic. Cum se face ca lupta anticoruptie din Romania este tinta unui contract comandat de cea mai influenta masinarie de PSYOPS/operatiuni psihologice din lume? De…

- Calin Geambașu nu vrea sa se impace cu tatal sau, pentru ca nu are incredere in cuvintele acestuia. Petre Geambasu a fost sfatuit de o prietena virtuala sa faca pace cu fiul sau , iar artistul a postat imediat un mesaj, in care a declarat ca este mandru de baiatul lui. Calin Geambașu nu a fost impresionat…

- Rusia iși pune sprența in Japonia in situația cu scandalul otravirii in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal și așteapta detalii pe care Londra refuza sa le ofere Moscovei, a anunțat miercuri, 21 martie, la Tokyo, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in urma discuțiilor purtate…

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters. Lucratori de la ambasada le-au facut cu…

- Un sofer din Marea Britanie a prezentat la un control rutier un permis de conducere cu fotografia si numele celebrului personaj de desene animate Homer Simpson, a anuntat politia, citata de agentia de stiri UPI. Politia din Thames Valley a postat pe Twitter permisul de conducere cu numele…

- Ministrii de Externe ai statelor membre UE au cerut Rusiei, luni, sa raspunda intrebarilor privind folosirea unui agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, condamnand atacul care a avut loc in orasul britanic Salisbury, informeaza site-ul EUObserver.com si agentia Reuters.…

- Comitetul parlamentar britanic care supervizeaza negocierile cu privire la Brexit sugereaza intr-un raport publicat duminica faptul ca retragerea Marii Britaii din Uniunea Europeana ar putea fi intarziata, avand in vedere progresele slabe in discutiile dintre Londra si Bruxelles, relateaza AFP, preluata…

- Victoria categorica a lui Vladimir Putin, asteptata duminica, il va mentine pe cel mai puternic om din Rusia la conducerea tarii pana in anul 2024, intr-un moment in care liderul de la Kremlin si-a adus tara in prim-planul scenei internationale in ultimii ani, cu pretul unor tensiuni cu Occidentul fara…

- Ministrul de externe ceh Martin Stropnicky a respins sambata acuzatiile Moscovei potrivit carora agentul neurotoxic folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in sudul Angliei ar fi provenit din Republica Ceha, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- In perioada 23 februarie - 10 martie, un detasament de militari romani a participat la exercitiul multinational, multiesalon Dynamic Front 18, desfasurat la Centrul de Instruire din Grafenwoehr, Germania. La exercitiu au luat parte aproximativ 3.700 de militari din state aliate si partenere, precum…

- Procurorii rusi au declansat, vineri, anchete in cazul tentativei de asasinat asupra Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, si in privinta mortii suspecte a omului de afaceri Nikolai Gluskov, ambele evenimente avand loc in Marea Britanie. "Principalul departament al Comisiei…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei…

- Gareth Southgate, selectionerul Angliei, a declarat ca el si jucatorii sai isi doresc sa mearga la Cupa Mondiala de fotbal care va avea loc in aceasta vara, in ciuda contextului politic tensionat intre Marea Britanie si Rusia, gazda competitiei."Noi ne dorim sa participam la Cupa Mondiala,…

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…

- Romania a urcat 5 locuri in clasamentul celor mai fericite țari din lume. In prezent, țara noastra se situeaza pe locul 52 din 156 de state. Clasamentul a fost realizat de ONU și a fost prezentat miercuri, la Vatican. Daca in clasamentul de anul trecut , Norvegia era pe primul loc, in acest an a venit…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o "incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale" privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie.

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri un boicot al viitoarei Campionatul Mondial de Fotbal, in Rusia, al membrilor Guvernului britanic si familiei regale, relateaza AFP.Citește și: EXPLODEAZA relațiile intre Rusia și Marea Britanie: 23 de diplomați ruși, EXPULZAȚI din Regat…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca Rusia va raspunde in termen de 10 zile in eventualitatea unei cereri din partea Marii Britanii privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Rusia nu…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara".La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive…

- Autoritatea de reglementare media din Marea Britanie, Ofcom, a anuntat ca postul de televiziune rus Russia Today (RT) si-ar putea pierde licenta pentru Marea Britanie daca guvernul condus de Theresa May stabileste ca Moscova este implicata in cazul otravirii unui fost agent dublu rus in Anglia in…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o reacție pe care presa internaționala online a speculat-o prompt. Întrebat fiind daca Rusia se afla în spatele otravirii spionului Serghei Skripal în Marea Britanie, Vladimir Putin a

- BOMBA ANULUI. Aceste masini vor fi interzise in Romania.Vezi de cand incepe nebunia si care este explicatia autoritatilor In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania.…

- Aproape jumatate din exporturile de arme ale SUA din ultimii cinci ani au avut ca destinatie Orientul Mijlociu, iar Arabia Saudita si-a consolidat locul doi in clasamentul celor mai mari importatori, conform unui raport citat de The Guardian. Institutul de Cercetare privind Pacea Internationala de la…

- Catherine Palmer , de 101 ani, din Marea Britanie, a primit cadou diploma de licenta dupa 80 de ani de la absolvirea Universitatii Victoria din Manchester. Acesta este unul dintre cadourile surpriza pe care Alison, fiica ei, i le-a facut, ...

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a catalogat drept propagandistice avertismentele Marii Britanii privind o reactie daca se dovedeste ca Moscova este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica ce l-a vizat pe un fost agent de spionaj rus, informeaza agentia Reuters.

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat. În timp ce media în UE, în 2016, a fost de 16%, România…

- Mohammad bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite efectueaza, incepand de miercuri, o vizita oficiala la Londra. In prima zi a fost primit de Regina Elizabeta a II-a la Buckingham Palace și apoi s-a intalnit cu premierul Theresa May. Vizita lui bin Salman a fost primita cu manifestații in capitala…

- Gary Oldman, care a castigat duminica primul premiu Oscar din cariera la categoria ''cel mai bun actor'' cu rolul legendarului premier britanic Winston Churchill din filmul "Darkest Hour", a fost la un pas sa refuze acest rol pentru ca fusese ''interpretat atat de bine inainte''…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Una dintre persoanele aflate in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, in provincia britanica Wiltshire, este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, afirma surse citate de BBC News.

- Atleta Alina Rotaru s-a clasat, duminica, pe locul 9 in finala la saritura in lungime, la Campionatele Mondiale de sala, de la Birmingham. Romania se intoarce fara medalie de la competitia din Marea Britanie. Alina Rotaru a reusit sarituri care au masurat 6,37 metri si 6,41, cu care nu a ajuns intre…

- Astfel, aradenii interesați de un loc de munca pe plaiuri nemțești trebuie sa știe ca potrivit datelor rețelei EURES, sunt disponibile: 400 job-uri manipulant bagaje, 200 locuri șofer manipulare bagaje, 39 șofer de camion, 10 programator PLC, 5 șofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut, 3 bucatar,…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai mulți muncitori romani din Anglia refuza sa mai iasa in campurile de cartofi pentru a munci. Din aceasta cauza, presa britanica a anunțat ca ar putea fi generata o criza de cartofi din rasa Jersey Royal.

- Zeigler și-a început cariera de profesionist în a doua jumatate a sezonului 2015-2016 în Cehia, la MMCITE Brno, echipa pentru care a jucat 13 meciuri în liga ceha. Jucatorul a mai evoluat pentru BBC Bascharage Hedgehogs (Luxemburg) și la Worcester Wolves (Marea Britanie).…

- Printre ele, si Marea Britanie, acolo unde Guvernul a anuntat oficial ca este absolut legal ca angajatii sa beneficieze de zile libere din cauza vremii nefavorabile. n Regat, autoritatile au emis numeroase avertizari in legatura cu vremea extrema care a adus temperaturi chiar mai mici decat la Cercul…