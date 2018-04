Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea publica rusa a difuzat joi o inregistrare audio prezentata drept o conversatie telefonica intre Iulia Skripal, spitalizata in Marea Britanie dupa ce a fost otravita cu un agent neurotoxic impreuna cu tatal sau, Serghei, acum o luna, si verisoara sa Viktoria, relateaza AFP. …

- In inregistrare, care nu a putut fi verificata inca, ea ii spune ca se simte bine. "Totul e in regula. El se odihneste acum, doarme. Starea de sanatate a tuturor este buna, nu sunt lucruri ireparabile. Voi fi externata in curand. Totul este ok", i-ar spune Yulia verisoarei sale, Viktoria. Inregistrarea…

- Agențiile britanice de informații cred ca au reușit sa identifice laboratorul rusesc secret unde a fost produsa neurotoxina ”Noviciok”, cu care au fost otraviti Serghei și Iulia Skripal, scrie The Times, citand surse din serviciile de informații din Marea Britanie. Agenții de informații au reușit sa…

- Kremlinul a somat Londra sa-si ceara scuze dupa ce laboratorul britanic care a analizat substanta utilizata impotriva unui fost agent dublu rus in Anglia a recunoscut ca nu are dovada ca aceasta provine din Rusia, scrie agerpres.ro.

- Kremlinul a somat Londra sa-si ceara scuze dupa ce laboratorul britanic care a analizat substanta utilizata impotriva unui fost agent dublu rus in Anglia a recunoscut ca nu are dovada ca aceasta provine din Rusia, relateaza miercuri AFP. Guvernul britanic acuza Moscova de otravirea fostului…

- Ministerul rus de Externe a cerut Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, informatii despre otravirea lui Serghei Skripal, un fost spion rus, si a fiicei sale, Iulie, in Anglia, relateaza The Associated Press.

- Maria Zaharova a admis ca principalul scop al scandalului provocat de Marea Britanie in legatura cu otravirea lui Serghei și Iulia Skripal vizeaza impiedicarea desfașurarii Campionatului Mondial de Fotbal in Rusia.

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, vrea sa reia dialogul cu Rusia si gradual sa imbunatateasca legaturile dupa expulzarile diplomatice cauzate de atacul asupra fostului spion rus in Marea Britanie, pentru care Anglia o invinovateste pe Rusia, relateaza Reuters.

- [ “Este actiune de rutina pentru Forta de Frontiera sa efectueze perchezitii la bordul unor avioane, pentru a proteja Marea Britanie de crima organizata si de cei care incearca sa introduca in tara substante toxice cum ar fi drogurile si arme. Odata ce aceste verificari au fost efectuate, avionul a…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Guvernul britanic ia in considerare sa permita vizite la Iulia Skripal, care este in proces de recuperare in spital dupa ce a fost otravita impreuna cu tatal sau, fostul dublu spion rus Serghei Skripal, intr-un atac cu un agent neurotoxic pentru care Londra a acuzat Moscova, potrivit Reuters.…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca a dispus ca Marea Britanie sa-si reduca numarul diplomatilor la Moscova la nivelul celor pe care Moscova il are la Londra, tragand astfel o noua salva in razboiul diplomatic cu privire la otravirea lui Serghei Skropal, un fost spion rus, si a fiicei sale…

- Rusia a anuntat, in urma cu putin timp, ca va expulza 150 de diplomati occidentali, inclusiv 60 de americani si ca va inchide consulatul SUA din Sankt Petersburg. Decizia a fost anunțata de ministrul rus de Externe, Serghei...

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost si ea otravita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in stare critica, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury. Rusia a deschis si ea o investigatie in acest caz si a cerut ajutor Marii Britanii.

- O comisie rusa pentru aplicarea legii, care conduce o ancheta privind otravirea Iuliei Skripal, a indicat ca i-a trimis o scrisoare Marii Britanii in care ii cere sa-i ofere Moscovei asistenta juridica, relateaza joi agentia Reuters. Moscova ''le cere colegilor britanici sa intreprinda mai multe…

- Luxemburgul a anuntat miercuri rechemarea ambasadorului din Rusia pentru 'consultari' in urma atacului cu un agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in Anglia, relateaza AFP. Guvernul din Luxemburg "sustine analiza guvernului din Regatul Unit potrivit…

- Povești sfașietoare ies la iveala dupa tragedia care a cauzat zeci de morți in Kemerovo, Rusia. Presa rusa relateaza despre cazul lui Serghei, un copil de 11 ani, aflat in coma, la spital, dupa ce a fost filmat cazand de la etajul patru al mall-ului devastat de incendiu, duminica in Kemerovo.…

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- Un om de stiinta rus a declarat marti pentru RIA Novosti ca a lucrat la conceperea agentilor chimici novicioc, despre care Londra afirma ca au fost folositi in otravirea lui Serghei Skripal, parand sa contrazica pozitia Moscovei potrivit careia acest program nu a existat vreodata, relateaza AFP conform…

- Ministrii de Externe ai statelor membre UE au cerut Rusiei, luni, sa raspunda intrebarilor privind folosirea unui agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, condamnand atacul care a avut loc in orasul britanic Salisbury, informeaza site-ul EUObserver.com si agentia Reuters.…

- Ambasadorul britanic la Moscova Laurie Bristow a denuntat sambata otravirea lui Serghei Skripal, un fost dublu agent rus, si a fiicei sale, Iulia, pe 4 martie, in Anglia, drept un atac asupra valorilor internationale, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Bristow a facut aceste declaratii…

- Duminica rusii iși aleg presedintele. Va fi un scrutin fara surprize, in care Vladimir Putin va fi mai degraba reconfirmat in functie. Campania electorala nu a fost insa lipsita si de momente tensionate, dar care nu l-au avut pe Vladimir Putin ca personaj principal.

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Antrenorul nationalei Georgiei, neozeelandezul Milton Haig, a anuntat lotul primei reprezentative pentru partida de duminica, de la Tbilisi, cu Romania, din ultima etapa a Rugby Europe International Championship (REIC) 2018. Intre cei 29 de jucatori convocati, 13 evolueaza in Franta, doi in Anglia si…

- Moscova a acuzat miercuri Londra ca a "ales confruntarea" cu Rusia, prin impunerea de sanctiuni, printre care expulzarea a 23 de diplomati, dupa otravirea unui fost spion rus in Anglia, promitand o riposta rapida, dar fara a dezvalui amploarea acesteia, scrie AFP.

- Ministerul britanic de Externe i-a avertizat miercuri pe britanici care vor sa se duca in Rusia cu privire la riscul unor reactii ostile, in urma unei intensificari a tensiunilor intre cele doua tari, dupa otravirea unui fost agent dublu rus in Anglia, relateaza AFP. ”Din cauza tensiunilor politice…

- Tentativa de omor a fostului spion rus Sergei Skripal a generat tensiuni imense la nivel inalt intre Regatul Unit al Marii Britanii și Rusia, cu doar trei luni inaintea Campionatului Mondial gazduit de țara lui Vladimir Putin. Azi, premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat ca niciun minstru sau…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o "incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale" privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie.

- În plin razboi diplomatic între Rusia si Marea Britanie, presa tabloida din Anglia îl loveste în orgoliu pe liderul de la Kremlin, lansând speculatia ca si-ar fi facut mai multe operatii ca sa scape fie de ochii

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri un boicot al viitoarei Campionatul Mondial de Fotbal, in Rusia, al membrilor Guvernului britanic si familiei regale, relateaza AFP.Citește și: EXPLODEAZA relațiile intre Rusia și Marea Britanie: 23 de diplomați ruși, EXPULZAȚI din Regat…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o 'incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale' privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie, relateaza AFP. ''Aliatii…

- Rusia cere sa aiba acces la substanta chimica aflata la originea otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, inainte de a oferi explicatiile cerute de Londra, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de AFP si TASS. 'Am cerut printr-o nota oficiala…

- "Nu alegeti Anglia ca sa locuiti acolo. Oricare ar fi motivele, daca sunteti un tradator profesionist al tarii sau doar va detestati tara in timpul liber, repet, nu conteaza, nu va mutati in Anglia", a spus prezentatorul Kirill Kleymenov in timpul unui program de stiri de pe Canalul 1, televiziunea…

- Tanara de 33 de ani, Yulia, care a fost gasita inconștienta pe o banca dintr-un complex comercial din Anglia, este fiica agentului secret rus, Serghei Skripal, alaturi de care a fost gasita. Cei doise afla acum in stare grava la un spital din Marea Britanie. Se pare ca starea lui a fost…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a afirmat ca Rusia are o influenta din ce in ce mai „rea” asupra relatiilor internationale dupa ce s-a descoperit ca un fost spion rus care lucra in serviciul britanicilor a fost otravit in orasul Salisbury din Anglia, scrie Politico. Vorbind in fata…

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- In comitatul Wiltshire, din sudul Angliei, la un spital local a fost adus cu simptome de otravire cu o substanța necunoscuta un pacient in varsta de 67 de ani. Victima este un fost ofițer GRU (serviciul de informații militar al Rusiei), colonelul in rezerva Serghei Skripal, care in 2006 a fost condamnat…

- Un barbat care se afla in stare grava la spital dupa ce a fost expus unei substante necunoscute intr-un centru comercial din orasul Salisbury este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in serviciul Regatului Unit, scrie BBC. Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie…

- America si Anglia denunta un grav atac al hackerilor rusi, direct controlati de armata, in dauna Ucrainei si de aici in lumea intreaga. Casa Alba avertizeaza guvernul lui Vladimir Putin ca Rusia - va plati consecintele - acestui atac informatic orchestrat de militarii sai.

