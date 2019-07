Televiziune, atacată cu un lansator de rachete Poliția de la Kiev a transmis ca atacul asupra postului Canalul 112 este considerat acțiune terorista. Incidentul s-a produs la o zi dupa ce postul de televiziune a solicitat protecția autoritaților din cauza amenințarilor lansate de indivizi "naționaliști radicali" care incearca sa influențeze deciziile editoriale ale instituției media. Televiziunea a devenit ținta grupurilor naționaliste pentru ca a anunțat ca intenționeaza sa difuzeze documentarul "Revealing Ukraine" realizat de regizorul american Oliver Stone. Documentarul, care are drept subiect protestele violente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

