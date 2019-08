Stiri pe aceeasi tema

- Secția de Pediatrie și cea de Chirurgie pediatrica a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani a fost revonata in totalitate. Noua fața a etajului 5 al Pavilionului Central, unde funcționeaza Pediatria, a fost prezentata astazi de managerul Spitalului Județean, Constantin Mindrila.…

- Telescopul a fotografiat momentul spectaculos al mortii unei stele din constelatia Gemeni. Inițial, astronomii au crezut ca imaginea a surprins doua obiecte separate, dar apoi au ajuns la concluzia ca este vorba despre o nebuloasa planetara. Aceasta din urma a fost numita NGC 2371/2. Nebuloasa…

- Desi pare mai degraba o entitate observata printr-un microscop si nu prin telescop, acest obiect denumit NGC 2022 nu este cu siguranta o alga sau un microorganism. In schimb, este o bula de gaze emisa in spatiu de o stea muribunda, conform NASA. Steaua este vizibila in centrul bulei, stralucirea ei…

- In ultimele trei saptamani stadionul Areni s-a aflat intr-un amplu proces de cosmetizare, pentru a putea gazdui in conditii civilizate cea de-a XVIII-a editie a turneului international de fotbal juvenil „4 Regiuni pentru Europa”. „A fost modernizat in totalitate vestiarul gazdelor, schimbandu-se inclusiv…

- Telescopul spațial Hubble a descoperit un disc subțire de material care înconjoara o gaura neagra supermasiva la 130 milioane de ani-lumina de la Pamânt, în centrul unei galaxii numita NGC 3147, relateaza SpaceTelescope.org.Prezența discului într-o galaxie care, deși este…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat miercuri ca nu-si poate exprima acordul in totalitate in ceea ce priveste proiectul de lege al societatii civile privind folosirea canabisului in scop medicinal.

- La finalul lunii mai BMW a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul Seria 1. Modelul de clasca compacta dezvoltat de producatorul german a primit o platforma cu roți motrice fața, un design modificat comparativ cu vechea generație și o serie de tehnologii moderne. Acum, reprezentanții…

- Un circ din Germania a renuntat in totalitate la dresura de animale vii. Locul lor a fost luat de holograme 3D care ilustreaza elefanti, cai sau pesti. Spectatorii au ramas impresionati de cele vazute.