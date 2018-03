Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului Imobiliar (AFI), aflata in subordinea Primariei Capitalei, a cerut organizatiei Open Knowledge, unde 12 voluntari indruma turistii de peste doi ani in Centrul de Informare Turistica, sa evacueze spatiul pe care il ocupa pe strada Lipscani, in Centrul Vechi. Primaria sustine…

- O femeie din Timișoara și-a ucis copilul in varsta de patru ani. Acesta s-ar fi certat cu soțul ei, inaitne de a comite acest gest extrem. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, dupa ce o persoana a sunat la 112. Dupa ce și-a ucis copilul, femeia a sunat o persoana și a marturisit crima.…

- In zona Banatului exista o localitate pe care turiștii o considera ”Mica Elveție” a Romaniei. Se spune ca aici poți respira cel mai curat aer din toata Europa, iar noaptea poți admira cel mai frumos cer plin de stele. Este vorba despre satul Poiana Marului. Conform digi24.ro, aici a fost la inceput…

- O femeie, de 50 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost lovita de o masina. Tragedia a avut loc, aseara, în jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica. În urma loviturii, victima a fost transportata la Spitalul…

- Femeia și barbatul calatoreau impreuna și parea ca ar fi fost iubiți, din discuțiile pe care le purtau și care se aprinsesera, porivit banatulazi.ro. La un moment dat, barbatul a inceput sa o loveasca cu pumnii pe femeie, apoi a injunghia-o. O calatoare, martor al intregii scene, l-a alertat…

- Leo de la Strehaia, reținut de poliție, luni dimineața, in Arad și dus la audieri. Se pare ca barbatul ar fi incercat sa vanda o statueta despre care spunea ca este din aur. Acesta cerea suma de 40.000 de lei din partea unui cetațean American. Obiectul se pare ca nu era din aur, motiv pentru care americanul…

- O femeie, pasagera intr-o masina de taxi, a furat automobilul in timp ce taximetristul se afla intr-un market. Oamenii legii au observat vehiculul, care se deplasa neadecvat spre satul Peresecina, Orhei, si l-a stopat.

- 15 grade celsius. Atat arata termometrele in mii de apartamente din Suceava, unde caloriferele sunt mai mult reci, mai ales de cand a venit gerul. Femeie: E ca apa de vara, un pic mai cald ca apa cand sta la soare, așa a fost toata iarna. Am stat mai mult inveliți, mai mult imbracați, cu plovere pe…

- Trei zile de viscol au izolat localitati intregi din sudul si estul tarii. Oamenii afectati cer ajutor in continuu - drumurile spre casele lor sunt blocate, batranii nu mai au alimente si medicamente. Au fost sute de misiuni de salvare.

- La inceputul anului, deputatul Dumitru Lovin, presedintele ALDE Valcea, i-a cerut ministrului Turismului sa monitorizeze mai atent investitia de la Voineasa si sa ajute autoritatile locale sa gestioneze eficient Ski Resort Transalpina. Parlamentarul a amintit ca domeniul schiabil a fost realizat in…

- Rosangela Almeida dos Santos a fost inmormantata timp de 11 zile de vie, potrivit dailystar.co.uk. Femeia nu era casatorita si nici nu avea copii. Oamenii care locuiau langa cimitir s-au plans ca aud auzit zgomote ciudate si au cerut sa fie deschis sicriul, afirmand ca sunetele se aud de la…

- In 2017, turiștii romani ar fi trebuit sa primeasca din partea companiilor aeriene despagubiri de aproximativ 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. In cursul anului trecut, cele mai multe intarzieri și anulari s-au inregistrat in cazul zborurilor catre Turcia. Pe tot parcursul…

- Final tragic paentru o femeie de 36 de ani din Poiana Lacului. Femeia a mers impreuna cu un barbat la taiat de lemne in padure, numai ca ceea ce faceau in mod obitsnuit s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Copacul a cazut peste femeia de 36 de ani, iar femeia nu a avut nicio sansa sa scape.…

- Furtul masinilor din parcare face parte dintr-o epoca de mult apusa, sistemele noi de siguranta facand imposibila incercarea hotilor de a lasa soferii pietoni. Acesta este motivul pentru care acestia au gasit o solutie pentru a te scutura de bani

- 1. Berbec Nu mai este un secret ca Berbecii sunt persoane foarte incapațanate carora le place sa controleze, scrie estisuperba.ro. Dar aceasta calitate nu se combina deloc cu prietenia. Trebuie sa te asiguri doar ca cealalta persoana nu crede ca o tradezi pentru ca nu a avut grija la limbaj.…

- Un incident tragic a avut loc, duminica, în în satul Sâmboieni, comuna Sânmartin, unde o femeie a fost gasita arsa în propria gosopdarie.Femeia a fost gasita în cursul serii de catre o vecina, care a fost alertata de o ruda ca batrâna nu mai…

- O femeie din Targu-Jiu a fost pusa la pamant de un caine maidanez, in timp ce incerca sa-și apere animalul de companie, cu care se afla la plimbare. Scenele șocante au avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, in parcul de langa Școala Gimnaziala Alexandru Ștefulescu, din municipiu. Un martor…

- O femeie, care a nascut prin cezariana, a fost dusa la medic cu o mașina trasa de boi intr-un sat din Buzau. Aceasta a fost singura soluție de a scoate autoturismul de teren din noroi din cauza drumului impracticabil dintr-un sat. Cazul uluitor a fost facut public de mama tinerei mame care a filmat…

- Alerta in judetul Buzau, dupa ce o femeie a fost data in urmarire generala. Oamenii legii au fost alertati dupa ce in cursul zilei de 5 februarie, Burlacu Georgeta Adriana, femeia din Buzau data disparuta, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

- Cel putin 40 de oameni de zapada, dar si alte lucrari de acest gen, vor intra in concursul ce va fi organizat sambata in statiunea Straja din Valea Jiului, unde, pe tot parcursul acestei saptamani, turistii au fost invitati sa-si puna simtul umorului in valoare si sa participe la o noua editie a Festivalului…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata fiindca a ajutat un barbat sa violeze o copila de 13 ani de doua ori. Oamenii legii au cercetat cazul și au descoperit tot felul de mesaje in telefonul suspectei, din care reieșea foarte clar faptul ca este vinovata. Polițiștii au mai descoperit…

- O femeie, de 25 de ani, disparuta in Piata Centrala din Targu Jiu, in data de 2 februarie, este cautata de politisti. Oamenii legii au fost sesizați de un barbat, de 34 de ani, din comuna Negomir, despre faptul ca, ...

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei femei de 57 de ani, din Dej, a avut loc, miercuri seara, pe strada 1 Mai din Dej.Din primele informatii, soferul unui autoturism Opel care se deplasa pe directia Cluj-Napoca – Dej, imediat dupa o curba, a derapat si pierdut controlul…

- Un hotel din Bosnia, locul unde au fost comise de catre trupele paramilitare sarbe crime oribile, se afla in centrul unei dispute dintre supraviețuitori și autoritațile care ar prefera sa uite ce s-a intamplat acolo. Recenziile pe site-ul TripAdvisor pentru hotelul Vilina Vlas sunt mixte. Doar un cuplu…

- O femeie a gasit 20.000 de lei pe strada și a predat banii la Poliție f[r[ s[ stea pe ganduri. O femeie din Constanța a gasit peste 20.000 de lei pe strada, bani care fusesera pierduți de o octogenara, și a predat banii la Poliție. Constanțeanca va primi de la Poliție o diploma de excelența. Potrivit…

- Doua persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri în localitatea Beșalma, UTA Gagauzia. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), un barbat în vârsta de 61 de ani și o femeie…

- Oamenii legii au început investigațiile pentru o crima, dupa ce o femeie de 63 de ani a intrat într-un sediu de poliție și a spus ca și-a ucis tatal și l-a îngropat în gradina cu câțiva ani în urma. Incidentul ar fi avut loc în Manchester. Femeia,…

- Doi copii din satul Frumusica, Raionul Floresti, cu virstele de 7 și 10 ani, au fost declarați disparuți de bunica acestora in seara de 7 ianuarie curent. Oamenii legii au inceput imediat cautarile, insa minorii au revenit singuri acasa in dimineața de 8 ianuarie. In operațiunea de cautare a acestora…

- Sute de clujeni au cerut aseara, pastrarea independentei justitiei Protestatarii s-au strâns aseara, în centrul Clujului lânga Monumentul Memorandistilor de pe Bulevardul Eroilor, în fata sediului PSD. Au scandat lozinci împotriva principalului partid de guvernare,…

- Astronautul american John Young, care a zburat de doua ori spre Luna și a comandat prima misiune in spațiu, a murit la varsta de 87 de ani, a anunțat NASA. Este astronautul cu cea mai indelungata cariera.

- Pentru ca cetațenii sa participe in siguranța la festivitațile ocazionate de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza) și a Sfantului Ioan Botezatorul, 63 de polițiști vor fi in teren, suplimentar fața de dispozitivul curent, in acest sfarșit de saptamana. Oamenii legii vor asigura ordinea…

- Politistii din Draganu au devenit adevarati eroi pentru o femeie. Spunem asta pentru ca oamenii legii au returnat persoanei in cauza o geanta in care se afla suma de 16.000 de euro. Intreg episodul s-a derulat la celebrele restaurante de la Dedulesti. Se pare ca femeia din Braila se intorcea in tara…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, joi dupa-amiaza, pe stada Bistriței, din Dej.Un autoturism marca BMW, condus de un tânar din Dej a intenționat sa iasa din parcarea unei firme de curierat de pe strada Bistriței, pentru a întoarce spre Dej,…

- Polițiștii de la Investigații Criminale, din Constanța, au intocmit dosar penal pentru distrugere prin incendiere in urma unui incendiu uriaș care a devastat un bloc din centrul orașului, in prima zi de Craciun. Principalul suspect ar fi o femeie, cu afecțiuni psihice, care ar mai fi avut tentative…

- Tradiția depozitarii slaninii intr-un turn din satul Garbova, județul Alba, stapanit odinioara de sași, este pastrata de secole. Construcția a primit numele ”Turnul Slaninilor” dupa ce sute de ani a fost locul comun de depozitare a preparatelor tradiționale de porc, cand nu existau frigidere. Oamenii…

- Kristy Shen, fondatoarea blog-ului Millennial Revolution, are 1 milion de dolari în banca. Ea a dezvaluit care este greseala cea mai comuna pe care o fac foarte multi tineri atunci când este vorba de bani. Oamenii nu-si noteaza cheltuielile. „Astfel nu stiu unde se duc banii",…

- Intarzierile de la controlul vamal din aeroport sunt in general iritante pentru oricine. O femeie din Ucraina insa a fost reținuta o perioada mai indelungata pentru ca polițișții de frontiera nu credeau ca datele din pașaport sunt reale.

- Cei aproape 40 de romani care au plecat din Londra inca de duminica sunt acum oarecum linistiti, desi nu au ajuns inca la familiile lor. Ei au avut parte de o calatorie de cosmar care insa nu s-a incheiat si care a durat pana acum aproape 6 zile. Timp de doua zile, ei au fost abandonati…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei femei, a avut loc, joi seara, în jurul orei 18.30, pe raza localitații Manastirea.Din primele cercetari, accidentul s-ar fi produs dupa ce femeia in varsta de 54 de ani, aflata sub influenta bauturilor alcoolice, circula pe carosabil in…

- Șeful SRI Prahova, col. Silviu Deatcu, și-a dat demisia din funcție in cursul zilei de marți, potrivit surselor citate de presa centrala. Gestul acestuia vine dupa ce, baut fiind, acesta s-a urcat la volan și a accidentat mortal o tanara de 35 de ani ( VEZI DETALII ). Șeful SRI Prahova se afla la volanul…

- 14 autoturisme in care se aflau turisti care doreau sa ajunga la Cota 1400 din Sinaia au ramas blocate la mijlocul drumului din cauza zapezii. Oamenii au cerut ajutor autoritatilor, iar Primaria din Sinaia a decis sa trimita un utliaj pentru a deszapezi drumul spre partiile de la 1400.

- O femeie din Marea Britanie planuiește sa "condimenteze" curcanul de Craciun cu cenușa mamei sale, pentru masa festiva. Debra Parsons și-a pierdut mama de curand, iar primul Craciun fara aceasta pare sa fie o povara mult prea mare pentru femeia in varsta de 41 de ani. Conform Mirror, Debra planuiește…