- Teleormanleaks. Jurnaliștii Rise Project spun ca documentele compromițatoare au fost ascunse cu puțin timp înainte de perchezițiile DNA la Tel Drum, în vara anului 2017 și ca în dosar se afla și informații care au legatura cu Liviu Dragnea!

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a publicat duminica raspunsul Ministerului Finanțelor privind datoria publica a Romaniei, care arata ca in primele șase luni ale anului a fost atrasa de pe piața externa suma de peste 2 miliarde de euro și 1.2 miliarde de dolari.„Cifrele oficiale ale imprumuturilor…

- Romanii sunt asteptati la urne, sambata si duminica, la referendumul national pentru redefinirea familiei. Dragnea, Basescu, Tomac si Orban au anuntat ca vor vota pentru, Tariceanu si Hunor au precizat doar ca vor merge sa voteze, iar Barna s-a pozitionat impotriva referendumului.

- Nu stiu daca a mai tinut cineva socoteala, dar in aceasta primavara (scazand anul lui Ciolos) s-au implinit cei cinci ani considerati de PSD absolut necesari pentru a repara toate relele regimului Basescu. Asa promiteau Ponta si Dragnea in 2012! Cum, in aceasta perioada, chenzina profesorilor a crescut…

- "Motiune de cenzura acum! Cu sau fara succes, motiunea de cenzura este un gest politic obligatoriu. Opozitia are nevoie acuta de o reactie institutionala de delimitare fata de dezastrul Dragnea – Dancila – Tariceanu", a scris Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef al statului spune ca "argumente…