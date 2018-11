Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) nu poate fi folosit impotriva libertatii de expresie si de informare, pentru ca acest lucru ar fi un abuz, a declarat luni, in conferinta de presa zilnica de la Bruxelles, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene (CE), Margaritis Schinas, ca raspuns…

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP) solicita RISE Project sa isi divulge sursele in cazul #TeleormanLeaks si cere si informatii despre toate datele pe care le detin jurnalistii. In caz contrar, risca "penalitati de 20 milioane de euro".

- Liviu Dragnea afirma ca nu are nicio legatura cu demersul Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, institutie care a trimis o notificare prin care cere divulgarea surselor in cazul #TeleormanLeaks și informații despre toate datele pe care jurnalistii le detin."Eu…

- Localnicul a intrat in contact cu o sursa RISE Project din județ. Potrivit sursei citate, in valiza s-ar afla: - Un hard negru in care a fost salvat tot conținutul de 63,39 GB din computerul unui om-cheie de la Tel Drum, precum mii de facturi, contracte, bilanțuri, devize, procuri, acte constitutive…

- Cel putin 14 civili au fost ucisi in urma atacurilor coalitiei internationale impotriva Statului Islamic in estul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP.

- Centrul Cultural „Dragan Muntean” din Deva va fi iluminat in roz joi, 18 octombrie 2018, ca semn al promovarii si sustinerii luptei impotriva cancerului la san. Pentru a atrage atentia asupra fenomenului, institutia gazduieste un eveniment desfasurat sub genericul „Octombrie roz – luptam impreuna…

- „Legile nu au fost inca promulgate, nu e prea tarziu ca autoritatile sa dea inapoi. In urmatorul MCV de luna viitoare vom face o evaluare a raportului. Un pas inapoi ar fi o mare dezamagire pentru prietenii Romaniei, mai ales pentru cetatenii romani. Ar fi o tragedie daca in ultimul kilometru al…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, dupa ce DIICOT a clasat dosarul de inalta tradare, ca premierul Viorica Dancila „ar trebui sa se gandeasca serios” sa faca o plangere pentru denunt calomnios impotriva lui Ludovic Orban.