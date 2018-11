Stiri pe aceeasi tema

- RISE Project a intrat in posesia unei valize ce contine mai multe acte din cadrul companiei Tel Drum, acte ce nu au ajuns pe mana procurorilor DNA. Printre acte se afla informatii financiare din cadrul Tel Drum, emailuri, fotografii, filmulete, dar si diverse acte.

- Echipa „Morometii 2“ profita de #TeleormanLeaks si promoveaza premiera filmului intr-o maniera amuzanta, „dezvaluind“ identitatea taranului din Teleorman care a gasit valiza cu informatii pretioase din interiorul Tel Drum.

- Dupa ce Rise Project a anuntat ca se afla in posesia unei valize burdusite cu informatii esentiale din interiorul corporatiei Tel Drum, glume savuroase ce-l vizeaza in principal pe liderul PSD Liviu Dragnea au inceput sa iasa la iveala mai ceva ca documentele din #Teleormanleaks.

- Pe pagina de Facebook a peliculei a postata o imagine din film cu Moromete, insotita de mesajul "Taran din Teleorman gasind o valiza cu documente in fundul curtii. Din #16noiembrie rupe tacerea!". data mentionata este cea la care filmul va ajunge in cinematografe. Si Tudor Giurgiu, producator al Morometii…

