- Cinci milioane de lei. Atat pune la bataie Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru cei care au fost afectați in acest de de inundații. Este vorba despre ajutoare de urgența venite de la Guvern. Executivul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența pe parcursul anului 2019,…

- Guvernul a aprobat, luni, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența pe parcursul anului, pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecari de teren, fenomene meteorologice periculoase, produse incepand cu luna mai 2019, anunța Ministerul Muncii.

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va initia o Hotarare de Guvern pentru a-i sprijini cu niste sume de bani pe oamenii din Calarasi afectati de tornada de marti, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ministrul de resort, Marius Budai.

- Instituția Prefectului Județul Valcea a anuntat ca, in urma unei Hotarari de Guvern prin care 147 de benificiari vor primi ajutoare de urgența, in valoare totala de 550.200 de lei, 5 beneficiari sunt valceni. Acestia se afla in situații de ...