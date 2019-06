Teleorman: Zeci de case au fost inundate, iar circulaţia a fost îngreunată Potrivit sursei citate, cele mai afectate de inundatii au fost localitatile Draganesti-Vlasca, Videle si Orbeasca de Sus, unde apele au patruns in 35 de gospodarii si 14 case. Traficul rutier pe DE 70 Bucuresti-Alexandria s-a desfasurat cu dificultate in zona kilometrului 61, pe raza localitatii Draganesti-Vlasca, unde carosabilul a fost acoperit de apele revarsate ale raului Calnistea. Aceeasi situatie a fost si pe drumul judetean 503, care face legatura intre Draganesti-Vlasca si Videle. Echipaje ale Politiei Rutiere au fost prezente in zona pentru dirijarea si fluidizarea traficului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

