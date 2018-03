Teleorman: Trafic restricţionat pe DN 6 şi DJ 503 din cauza inundaţiilor Traficul pe DN 6 si DJ 503 este restrictionat din cursul noptii de marti spre miercuri din cauza apei de pe carosabil, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Soferii sunt indrumati pe rute ocolitoare. ''Incepand cu ora 1,00, pe DN 6 (E70) s-a restrictionat traficul rutier pentru vehiculele cu masa de sub 3,5 tone. Ruta alternativa este pe DC 18 Draganesti Vlasca - Comoara - Tarnava, reintrare pe DJ 503 Tarnava - Videle, apoi pe ruta Videle - Ghimpati'', au precizat reprezentantii ISU Teleorman. Apa pe carosabil pe DN 6 depaseste in unele zone 10-15… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații clujene Dezmir, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata de pe raza localitații…

- Ca urmare a incendiului, au fost distruse diverse obiecte aflate intr-o incapere a cladirii (parchetul, ușile și ferestrele, doua covoare, mobilierul, obiectele de imbracaminte, aparatura electrica, un boiler electric). S-au salvat si protejat, in urma interventiei, bunuri materiale in valoare de aproximativ…

- Marți dimineața, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu in cladirea postului de poliție din localitatea Mihalț. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Garzii de intervenție Blaj, cu doua autospeciale…

- Numarul masinilor ramase blocate pe Drumul National (DN) 4, Bucuresti-Frumusani, a crescut la 50-60, femeia insarcinata aflata intr-una dintre acestea fiind preluata de un echipaj SMURD cu medic, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Ieri, in sedința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Teleorman s-a stabilit suspendarea cursurilor, astazi, 23 martie 2018, in toate unitațile de invațamant din Teleorman. Decizia a fost luata de membrii CJSU ca urmare a avertizarii meteorologice de Cod Portocaliu…

- F. T. Astazi, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Canatacuzino” Prahova organizeaza evenimentul care marcheaza lansarea celui de-al treilea proiect intitulat “Invața, asculta, respecta!”, dedicat unor grupe de copii din invațamantul preșcolar din județ, acesta avand ca tematica modalitatea…

- F. T. Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova a anunțat ca, din cauza depunerilor de gheața pe conductorii electrici, 419 abonați din localitațile Cocoraștii Colț, Buda și Olari, racordați la 15 puncte de transformare, au ramas…

- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate la rude, dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, se arata intr-un comunicat de presa remis, sambata seara, AGERPRES, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Potrivit sursei citate,…

- Prefectul județului Bacau, Luminița Maricica Coșa, a verificat sambata situația de la ieșirea din orașul Targu Ocna spre Slanic Moldova, unde, pe DN 12B, drumul este surpat pe o suprafața de circa 40 de metri liniari, pe o banda de mers. Traficul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca sambata dimineata nu sunt inregistrate drumuri nationale cu circulatia oprita din cauza revarsarii unor cursuri de apa si a inundarii partii carosabile, insa traficul se desfasoara cu dificultate pe trei drumuri nationale din Bacau, Buzau si Vrancea, in…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri seara, de catre reprezentantii CJSU Ialomita, urmare a cresterii nivelurilor si debitelor pe Fluviul Dunare, incepand cu data de 06 martie, in zona localitatii Fetesti, pe bratul Borcea, mal stang, apele au patruns in albia majora ajungand la primul…

- Situatia critica inregistrata in ultimele zile in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii unor inundatii masive din cauza unei viituri pe raul Olt, incepe sa se amelioreze, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant al ISU Covasna, Marius…

- 16 localitati din judet sunt afectate de inundatii/ Apa a intrat in 25 de case, 124 de anexe gospodarești si 394 de curti in Eveniment / Reprezentantii ISU Teleorman informeaza ca, in prima parte a zilei de miercuri, 14 martie, ca urmare a revarsarii raului Calniștea in localitatea Draganești Vlașca,…

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca, in zona…

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca,…

- Doua persoane au fost salvate, marti seara, de pompierii voluntari dintr-un autoturism surprins de viitura in localitatea Lazarea si zeci de case au fost inundate in trei localitati din judet, in urma topirii zapezii si a ploilor torentiale. Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de…

- Circulatia rutiera se desfasoara, marti, cu dificultate pe DJ 504 din cauza apei de pe carosabil, iar pompierii actioneaza preventiv pentru protejarea gospodariilor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Circulatia se desfasoara cu dificultate pe DJ 504, apa…

- Traficul rutier a fost reluat sambata pe DJ 503, drum care trece prin localitatea teleormaneana Draganesti Vlasca, cel mai grav afectata de inundatiile din ultimele zile, informeaza, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Conform sursei citate, apele sunt in…

- Restrictiile de circulatie au fost ridicate, vineri, incepand cu ora 17,00, pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), se arata intr-o informare a Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ''Recomandam participantilor la…

- Restrictiile de circulatie au fost ridicate, vineri, incepand cu ora 17,00, pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), se arata intr-o informare a Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ''Recomandam…

- DSU, aplicatia Departamentului pentru Situatii de Urgenta, avertizeaza ca a fost emisa o atentionare de cod galben de inundatii pentru 11 judete ale tarii, printre care si Teleorman, de vineri, 9 martie, ora 13.00, pana luni, 12 martie, ora 16.00. Pentru doua rauri ce traverseaza judetele Teleorman…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Traficul este restrictionat in prezent in judetul Teleorman pe DN6, intre localitatile Ghimpati si Draganesti Vlasca, circulatia autoturismelor fiind deviata pe DN61, potrivit Infotrafic. ''Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul…

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- Centrul Infotrafic anunta ca s-a instituit restrictie de circulatie pentru masinile mai mici de 7,5 tone pe DN 6, intre judetele Giurgiu si Teleorman, din cauza acumularilor de apa pe carosabil. Soferii pot circula in zona pe rute ocolitoare. Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre…

- Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), a fost extinsa restrictia de circulatie pentru autovehiculele cu masa maxima total admisa mai mica de 7,5 tone, precum si pentru toate autovehiculele care efectueaza…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit joi restrictie de tonaj pe anumite sectoare DN6 DN6 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone , din cauza dezghetarii rapide a stratului de zapada existent. Conform unui comunicat al CNAIR,…

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Zeci de pompieri au intervenit, in ultimele ore, in mai multe zone din jduetul Teleorman pentru evacuarea apei acululate in curti, case si pe drumuri in urma ploilor si a topirii zapezii. Astfel, conform datelor furnizate de ISU Teleorman, una dintre localitatile afectate este Draganesti Vlasca,…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- Elevi de la internatul Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria au fost preluati, marti, de catre pompieri militari pentru a fi transportati in localitatile de domiciliu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Decizia a fost luata dupa ce s-a hotarat ca la nivel de judet…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Pompierii militari au intervenit cu o autosenilata, in noaptea de luni spre marti, pentru a duce un copil de 7 luni din localitatea Orbeasca de Sus, care acuza stari febrile, la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''La 112 s-a solicitat…

- O masina a luat foc in mers duminica dimineata, la Videle, soferul a incercat sa stinga flacarile, nu a reusit si a sunat la 112, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Nicio persoana nu a fost ranita. Din primele cercetari, cauza producerii incendiului…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost solicitat sa intervina la un accident care a avut loc in jurul orei 21.30 la intersectia strazilor Soarelui cu Stefan cel Mare. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, plt. Luiza Danila, a anuntat ca sunt patru victime, in ajutorul carora au fost…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Baia Mare a izbucnit un incendiu la o casa. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la cosul de fum…

- O femeie in varsta de aproximativ 60-70 de ani a fost gasita decedata, duminica, in lacul din Parcul IOR din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a emis vineri o serie de informari meteo. Astfel, in intervalul 2 februarie, ora 22.00 – 3 februarie, ora 20.00, vor fi intensificari ale vantului, precipitații moderate, predominant sub forma de ploaie. In intervalul 3 februarie, ora…

- Pe modelul Draganesti Vlasca, ISU “A. D. Ghica” vrea sa mai infiinteze inca trei puncte de lucru in Eveniment / In data de 06.10.2017 a fost operationalizat Punctul de Lucru din localitatea Draganesti Vlasca, acesta avand in dotare o autospeciala de interventie cu apa si spuma si o ambulana SMURD,…

- Daca nu au panouri de avertizare, cluburile, hotelurile și restaurantele pot fi amendate. De ieri! Firmele care dețin cluburi, restaurante, hoteluri și alte spații asemenea care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa…

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- Vesti noi despre pompierul disparut duminica seara. Din fericire informatiile sunt bune, barbatul a fost gasit in cursul zilei de joi, potrivit datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- ANGAJARI…Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al Județului Vaslui, cu sediul in municipiul Vaslui, strada Castanilor, nr. 9, organizeaza concursuri, prin incadrare directa a tuturor persoanelor care indeplinesc condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de ocupare prevazute…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 3 ianuarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Patru persoane au fost ranite marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Ramnicu Valcea si Sibiu, unde traficul este ingreunat, potrivit Politiei. Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei…

- Trecerea dintre ani reprezinta un prilej de bucurie, iar amintirea acestor clipe nu trebuie sa fie umbrita de situatii nedorite sau tragedii. Pentru a evita aparitia unor situatii de urgenta ce pot aparea pe timpul petrecerilor de Revelion, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Lt.col. Dumitru…