In lunile august si septembrie, pompierii teleormaneni au intervenit pentru stingerea a peste 500 de incendii la miristi si vegetatie uscata, numarul acestora fiind de sase ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, a informat, joi, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, colonel Marius Stancu. Potrivit acestuia, "incendiile de vegetatie uscata si miristi au devenit un fenomen in judet, au fost zile in care am avut si 40 de interventii". "Teleormanul se afla printre primele judete din tara la acest tip de evenimente, care presupun un consum foarte…