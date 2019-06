Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie reala este calculata ca raport intre pensia nominala si indicele preturilor de consum. Cresterea preturilor de consum a fost deci mai mare decat cresterile de pensii. Institutul National de Statistica mai arata ca in primul trimestru al anului numarul mediu de pensionari a fost de 5.180.000,…

- Pensia medie lunara (determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurari sociale, invaliditate, urmaș etc.- platite de casele de pensii) a fost de 1.227 lei in primul trimestru din 2019, in creṣtere cu 0,3% faṭa de trimestrul precedent. Pensia medie de…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,18 milioane persoane, in primul trimestru din 2019, in scadere cu 17.000 persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara s-a ridicat la 1.227 lei, in crestere cu 0,3%, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica. Numarul mediu…

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 21.000 anul trecut, la 5,27 milioane persoane, iar numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,684 milioane persoane, in crestere cu 6.000 persoane fata de anul precedent, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.…

- Un grafic realizat de instituție arata cum a evoluat indicele pensiei reale și cel al prețurilor de consum. Trebuie luat in considerare ca in funcție de consum, daca au cheltuit mai mulți bani pe carne, oua sau cartofi, atunci au ramas cu mai puțini bani in buzunare, poate chiar cu nimic. …

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 21.000 anul trecut, la 5,27 milioane persoane, iar numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,684 milioane persoane, in crestere cu 6.000 persoane fata de anul precedent, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.…

- In trimestrul IV 2018, numarul mediu de pensionari a fost de 5,197 de milioane de persoane, in scadere cu 4.000 de persoane fata de trimestrul precedent și cu 32.000 de persoane, fața de același trimestrul al anului precedent, arata datele transmise vineri de Institutul Național de Statistica (INS).Citește…