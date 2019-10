Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministrul Stefan-Radu Oprea a anuntat ca Guvernul Dancila a reluat discutiile cu Grupul Volkswagen pentru a aduce investitia in Romania, in contextul in care acesta a comunicat ca amana anuntul unei investitii in Turcia. Ministrul Oprea a facut aceasta declaratie in cadrul Conferintei Nationale…

- Alexandria: Investiție de 125 de milioane de euro a concernului japonez care deține Koyo in Economie / on 15/10/2019 at 16:05 / O vizita importanta este anunțata pentru maine, la Alexandria, cand in municipiul reședința de județ sunt așteptați Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,…

- Cel mai important targ european de profil reuneste, in 12 hale, peste 1.600 de expozanti care acopera tot lantul valoric al productiei ambalajelor: materiale si accesorii, ambalaje, masini de ambalat, echipamente de marcare si etichetare, prelucrare si logistica ambalaje. Cei noua producatori…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), cu sprijinul Comisiei Europene și in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ambasada Canadei in Romania, Bulgaria și Republica Moldova, a organizat, astazi, 17 septembrie, conferința „Oportunitați aduse de acordurile…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat va incepe saptamana viitoare primele deconturi pentru castigatorii Start-Up Nation 2018, a declarat ministrul de resort, Radu Oprea. „Saptamana viitoare incep primele plati, deja s-au deschis liniile de finantare, au primit bani agentiile…

- Statul trebuie sa se gandeasca sa asigure si educatie antreprenoriala acelor oameni cu idei bune de afaceri, carora li se acorda subventii prin fonduri europene sau prin programe de genul Start-Up Nation, a declarat, joi, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Manzatu, la International Business Forum,…

- ​Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat, marți, lista celor 10.000 de beneficiari care au fost admiși pentru finanțare în cadrul celei de-a doua sesiuni a programului Start-up Nation, 2018-2019. Citește mai departe, vezi lista și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Mai multe firme romanesti de design vestimentar si bijuterii sunt prezente, incepand de duminica, la targul de profil Pure/Scoop London, intr-un pavilion expozitional cu o suprafata de 179 metri patrati, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), care organizeaza…