Stiri pe aceeasi tema

- Demersul are drept obiectiv renuntarea la masinile proprii in folosul transportului public, a bicicletelor si a mersului pe jos, actiunea fiind de natura a constientiza comunitatea in legatura cu necesitatea reducerii emisiilor de gaze de esapament. Astfel, duminica, 22 septembrie, in intervalul orar…

- În prima etapa, lucrarile se vor executa pe tronsonul cuprins între strada Fabricii de Zahar și str. Teleorman, unde circulația autovehiculelor va fi închisa. Restricțiile de circulație vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere. Investiția presupune reorganizarea strazii Molnar…

- Evenimentele triste, alaturi de cele de veselie fac parte inevitabil din viața noastra. Astfel nimeni nu scapa de situația delicata ca la un moment dat sa fie necesar sa apeleze la un serviciu de pompe funebre. Pentru ca lucrurile trebuie sa se miște cat mai repede, totul este sa gasiți rapid o companie…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite astazi – 26 august 2019, pe conducta de alimentare cu apa, de pe strada B.P. Hașdeu, din municipiul Constanța, echipele de interventie RAJA au fost nevoite sa blocheze o banda de circulație de pe aceasta strada, cu sensul de mers spre…

- Se pun bazele unui punct de colectare legume și fructe la Alexandria in Economie / on 22/08/2019 at 10:07 / Sala de ședințe a Primariei Alexandria a gazduit miercuri, 21 august, o intalnire de lucru la care au luat parte Adrian Izvoranu, directorul Casei Romane de Comerț Agroalimentar Unirea,…

- Editia a XIII-a a Turului Ciclist al Tinutului Secuiesc incepe si in acest an la Sfantu Gheorghe. Competitia va avea loc in perioada 7-10 august, prologul si prima etapa avand ca puncte de Start / Sosire municipiul Sfantu Gheorghe. Si anul acesta, municipiul Sfantu Gheorghe va avea un rol important…

- Accesul pe strada Basca Mare dinspre bulevardul Nicolae Balcescu tocmai a fost interzis, mai multi soferi fiind luati prin surprindere. Cativa conducatori auto care au intrat cu masina pe aceasta strada, fara sa se observe noile semne de circulatie, au fost amendati pe loc pe Politia Locala.

- Un seif cu bani, care cantarea zeci de kilograme, a fost furat, in noaptea de duminica spre luni, din incinta unei firme de catering și pompe funebre din orașul Lugoj, din județul Timiș. Hoții sunt cautați de polițiști, transmite Mediafax. Surse judiciare au declarat ca seiful a fost furat in noaptea…