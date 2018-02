Teleorman: Drumuri blocate, ambulanţe şi maşini înzăpezite, intervenţii cu autoşenilate pentru preluarea pacienţilor Mai multe tronsoane de drumuri sunt blocate in judetul Teleorman, miercuri seara, masini si ambulante au ramas inzapezite, iar autoritatile au fost nevoite sa intervina cu autosenilate pentru a prelua pacienti, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman, in care este prezentata situatia din teren de la ora 19,00. Conform sursei citate, cu ajutorul autosenilatei, a fost preluata o persoana din Guruieni, care necesita dializa si transportata la Spitalul Judetean Alexandria. O ambulanta aflata in drum spre un pacient cardiac din localitatea Saceni a ramas blocata la iesirea din localitatea Sfintesti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

