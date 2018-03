Stiri pe aceeasi tema

- Doua proiectile explozive au fost gasite intr-o gospodarie din Traian in Eveniment / In cursul zilei de vineri, 30 martie, un barbat din Traian a descoperit, in timp ce facea curațenie in gospodarie, doua elemente de muniție neexplodate, pe care le-a recunoscut imediat ca fiind proiectile explozive,…

- Cel mai batran om din Marea Britanie a implinit 110 ani. Barbatul din orașul Hull și-a sarbatorit aniversarea alaturi de prieteni și familie. Mai mult, insusi primarul localitații a venit sa-l felicite.Bob Weighton s-a nascut in anul 1908, in orașul Hull.

- Agenti federali si adjuncti ai serifului din orasul Everett din statul american Washington au arestat marti un barbat in varsta de 43 de ani, suspect de expedierea unor colete explozive in zona capitalei...

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir sustine ca fostul sef al SRI, George Maior, a fost ascultat de cel care era mana lui dreapta, Florian Coldea. Mai exact, Daniel Dragomir spune ca George Maior a fost interceptat la comanda lui Florian Coldea intr-un dosar in care era implicat finul lui Maior, Mircea…

- Victimele poloneze din Al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei 543 de miliarde de dolari (440 miliarde de euro) cu titlul de despagubiri individuale, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful unei comisii parlamentare desemnate sa estimeze despagubirile solicitate de Varsovia.…

- Sarbatoare mare pe 22 martie 2018. Astazi, 22 martie sunt pomeniți in calendarul creștin ortodox Sfantul Sfințit Mucenic Vasile, preotul bisericii din Ancira (Ankara), Sfanta Drosida, fiica imparatului Traian, Sfintele mucenite Calinica si Vasilisa și Sfantul cuvios mucenic Eftimie cel Nou. De altfel,…

- Jandarmul erou Aurelian Calota, din localitatea Danești, satul Bratuia, s-a stins din viața chiar cu o zi inainte de a implini varsta de 93 de ani. Acesta a luptat in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Batranul suferea mult dupa ce soția lui a parasit aceasta lume, mai ales ca ei au fost…

- Doi barbati, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat, identificati si retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa, impreuna cu cei ai Serviciului…

- Ieri, Complexul Sportiv „Tomis” din strada Flamanda a gazduit turneul Final Four al Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS) la baschet masculin, dar si finala probei feminine, editia 2017/2018.In prima semifinala a competitiei baietilor, Liceul Teoretic „Traian” a trecut fara mari batai de cap…

- Ministrul Justitiei din Republica Moldova, Alexandru Tanase, si-a anuntat, duminica dimineata, demisia, prin intermediul unei postari pe Facebook, in urma scandalului vizavi de interceptarea unei discutii telefonice pe care ar fi avut-o cu Veaceslav Platon.Citește și: Liviu Pleșoianu ACUZA:…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Alba a anunțat intreruperi de furnizare a energiei programate pentru perioada 13.03.2018-16.03.2018. Motivul acestor intreruperi il constituie lucrarile de intretinere, revizii, reparatii efectuate la instalatiile electrice din zonele respective. Marti,…

- Duminica, 11 martie, Complexul Sportiv „Tomis” din strada Flamanda gazduieste turneul Final Four al Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS) la baschet, editia 2017/2018.Prima semifinala va avea loc la ora 9.00, atunci cand Liceul Teoretic „Traian” va infrunta Colegiul National „Mircea cel Batran”,…

- Un barbat de 32 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a provocat un accident in care au fost implicati un alt autoturism si un pieton. Soferul vinovat a ignorat un indicator rutier intr-o intersectie.

- Pirotehniștii focșaneni au intervenit și astazi pentru a ridica muniție neexplodata. Potrivit informațiilor, la aceasta ora, 14.20, pirotehniștii din cadrul Detașamentului Focșani acționeaza pe drumul care duce la Suraia, mai exact DJ 204D, pentru a ridica proiectile gasite pe camp. Potrivit…

- Duminica, 11 martie, Complexul Sportiv „Tomis” din strada Flamanda gazduieste turneul Final Four al Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la baschet, editia 2017/2018.Prima semifinala va avea loc la ora 9.00, atunci cand Liceul Teoretic „Traian” va infrunta Colegiul National „Mircea cel Batran”, iar…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii o persoana a fost ranita. victima fiind constienta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. ...

- In dimineața zilei de 05.03 a.c., un cetațean din sat Voetin, comuna Sihlea, aflat in padurea din zona, a descoperit 2 proiectile și a chemat poliția. Poliția a cerut sprijinul echipei de pirotehniști din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. Ajunși la fața locului in timpul asanarii…

- 12 obiecte explozive au fost lichidate de genistii Armatei Nationale, in primele doua luni din 2018, in localitati din raioanele Anenii Noi, Criuleni, Straseni, Stefan Voda si Telenesti, precum si municipiul Chisinau.

- SC APAVIL SA a desfasurat si in perioada 26 februarie – 02 martie 2018 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. Probleme punctuale. Au fost realizate o serie de lucrari punctuale: - se continua cu racordarea la reteaua electrica a Statiei de Pompare Apa…

- Politistii Sectiei 5 Politie Rurala din comuna Ocna Sugatag au descoperit in urma unei verificari efectuate in gospodaria unui localnic o arma cu aer comprimat si peste 100 de proiectile din plumb, a declarat joi, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Maramures,…

- Au trecut mai bine de 70 de ani de la ultimul conflict global major, dar asta nu inseamna ca teama unui Al Treilea Razboi Mondial nu ne apasa puternic. Dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, au tot continuat sa existe conflicte in anumite parți ale globului. Cu toate astea, nu a mai fost vreunul la […]…

- Un incendiu foarte puternic a cuprins doua locuinte si anexe gospodaresti in municipiul Radauti. Din pacate, in una dintre case se afla un batran de 90 de ani al carui trup a fost gasit carbonizat.Alarma de incendiu s-a dat luni seara, in jurul orei 19.45, pe Calea Bucovinei din municipiul Radauti.…

- La aceasta ora echipaje ale ISU Buzau si Ambulantei fac eforturi deosebite sa transporte un batran in varsta de 75 ani cu afectiuni medicale (se pare ca ar fi vorba despre o fractura de sold) dintr-o zona greu accesibila in localitatea Manzalesti, satul Jgheab.

- Lovitura de teatru intr-un dosar greu! Mai exact, procurorul Lucian Dolcu, de la DNA Timisoara, a semnat ordonanta de clasare a unui dosar in care erau vizati deputatul PMP Cornel Samartinean, fost director la Aeroportul International Timisoara, fostul deputat si vicepresedinte PDL Alin Popoviciu si…

- Un batran in varsta de 76 de ani din Campulung Moldovenesc a fost pacalit de doi tigani care s-au dat drept cetateni straini veniti in Romania chipurile pentru a oferi ajutoare. S-a intamplat miercuri la amiaza, dar din fericire totul a fost sesizat in timp util si hotii au fost depistati la Poiana…

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Bisoca, impreuna cu reprezentanti din cadrul Ocolului Silvic Vintila Voda, au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice pe raza fondului forestier din extravilanul localitatii Lacurile.

- Echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit in orașul Marașești pentru a ridica doua proiectile explozive calibru 76 mm. Muniția a fost descoperita de angajații unei societați de distribuție a energiei electrice, in timpul unor sapaturi. Acestea au fost transportate…

- Ieri dupa-amiaza, la ora 16.20, politisti Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au fost sesizati cu privire la comiterea unui furt. Administratorul unui magazin situat pe bulevardul Traian din municipiul Baia Mare a declarat ca in jurul orei 15.00, o persoana necunoscuta a profitat de faptul…

- Echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit astazi in comuna Pufești, sat Ciorani pentru ridicarea a 2 proiectile explozive calibru 37 mm și calibru 47 mm. Acestea au fost transportate in condiții de siguranța la depozitul special amenajat in vederea distrugerii.…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP."O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de precautie"…

- Jurnalul iti ofera miercuri, 7 februarie, un nou volum din colectia "Iubiri si intrigi la palat", de Dan-Silviu Boerescu: " Marii domnitori munteni si pasiunile lor mistuitoare. Mihai Viteazul,...

- Giani Kirita este citat peste cateva zile la tribunal, unde trebuie sa dea explicatii intr-un dosar DIICOT. Procurorii de la Crima Organizata au solicitat confiscarea unor corpuri delicte ridicate in timpul anchetei. Fostul fotbalist are calitatea de intimat in acest proces (citat intr-un proces in…

- Cea mai veche localitate miniera din Romania, Roșia Montana, implinește astazi, 6 februarie 2018, 1887 de ani de la prima atestare documentare, fiind inființata de catre romani in timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior. Localitatea are o existența milenara a fost atestata documentar…

- Un batran de 88 de ani și-a gasit sfarșitul intr-o anexa a gospodariei de pe strada Sandulești din Turda, unde locuia. Totul s-a produs in urma unui incendiu care a izbucnit in incaperea respectiva, iar barbatul nu a mai putut fi salvat. Read More...

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza astazi, 29 ianuarie, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului Național 3. Potrivit CNAIR, azi, încep lucrarile de montare a parapetului de beton…

- In ziua de 31 ianuarie se implinesc 600 de ani de la trecerea la cele veșnice a Voievodului Mircea cel Batran, Voievod al Țarii Romanești și ctitor al Manastirii Cozia. Pentru comemorarea Domnitorului ctitor de lacașuri sfinte și aparator al neamului, Arhiepiscopia Ramnicului a inițiat la inceputul…

- Criza financiara din Grecia este considerata de unii analiști drept cea mai mare tragedie economica din Europa, dupa Al Doilea Razboi Mondial. Din fericire, s-a redus in ultimii ani, așa ca autoritațile pot invața lecții și pentru alte state UE, in viitor

- Un oras fara spital este greu de conceput. Insa, inainte de anul 1878, cand Dobrogea a revenit in granitele statului roman, Constanta nu avea un spital. Actualul Spital Clinic Judetean de Urgenta SCJU "Sf. Apostol Andreildquo;, cea mai mare unitate sanitara a judetului Constanta, va implini 50 de ani…

- Autoritatile din Statele Unite au informat luni asupra reținerii a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate. Mai exact, Jerry Chun Shing Lee, 53 de ani, a fost arestat luni seara la sosirea pe aeroportul J.F.Kennedy…

- Un tanar din localitatea Valu lui Traian, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au identificat un…

- Ministrul Educatiei Liviu Pop sustine ca vineri s-au platit salariile aferente lunii decembrie pentru toti profesorii din Romania, in cuantum total de peste un miliard de lei. In ceea ce priveste voucherele de vacanta, ministrul a spus sambata, in direct la Romania TV ca isi doreste ca acestea sa…

- La data de 09 ianuarie a.c., in jurul orei 12.00, polițiștii Serviciului Rutier Bacau au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza localitații Traian. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca un barbat de 38 de ani, din comuna Saucesti, in timp ce conducea…

- Un batrân în vârsta de 79 de ani din municipiul Caransebes a fost pacalit de un hot ca s-au schimbat banii si a ramas fara aproape 14 mii lei si zece galbeni, noteaza Agerpres.

- Asociatia Frontiera Galateana, in colaborare cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos, Primaria municipiului Galati si Asociatia Traditia Militara va desfasura prima activitate din cadrul actiunilor ”Anul Centenarului Marii Uniri de la 1918”, „Anul omagial al unitatii de credinta si de neam” si „Anul comemorativ…

- Tehnologia creata in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial este, printre altele, una impresionanta. Acesta este cazul tancului greu Panzer VIII Maus. Cu acest tanc, germanii doreau sa construiasca cel mai puternic si mai versatil vehicul blindat creat vreodata. Desigur, nu a fost suficient pentru…

- Aproximativ 900 de obiecte explozive din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, de pe intreg teritoriul tarii, au fost depistate si neutralizate pe parcursul anului trecut de catre genistii Armatei Nationale, transmite IPN.