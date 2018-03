Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au decis inchiderea unei portiuni de drum pe DN 10, din cauza faptului ca apa a ajuns foarte aproape de partea carosabila. De asemenea, este foarte posibbil ca in zona respectiva apele sa creasca, iar circulatia ar deveni imposibila.…

- Circulatia rutiera se desfasoara, marti, cu dificultate pe DJ 504 din cauza apei de pe carosabil, iar pompierii actioneaza preventiv pentru protejarea gospodariilor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Circulatia se desfasoara cu dificultate pe DJ 504, apa…

- Stare de alerta la nivelul intregului județ din cauza vremii nefavorabile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a fost activat, iar pompierii au testat și pregatit motopompele de mare capacitate, dar și celelalte echipamente folosite la intervenția la inundații. Totul dupa ce Timișul a intrat…

- Traficul rutier a fost reluat sambata pe DJ 503, drum care trece prin localitatea teleormaneana Draganesti Vlasca, cel mai grav afectata de inundatiile din ultimele zile, informeaza, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Conform sursei citate, apele sunt in…

- Restrictiile de circulatie au fost ridicate, vineri, incepand cu ora 17,00, pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), se arata intr-o informare a Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ''Recomandam participantilor la…

- Restrictiile de circulatie au fost ridicate, vineri, incepand cu ora 17,00, pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), se arata intr-o informare a Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ''Recomandam…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Incalzirea brusca a vremii si topirea zapezii continua sa produca pagube in judet/ Circulatia pe DE70 este, in continuare, restrictionata in Eveniment / Potrivit ultimei informari a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman, la nivelul judetului, pompierii militari au intervenit si in…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri, 7 martie.

- Centrul Infotrafic anunta ca s-a instituit restrictie de circulatie pentru masinile mai mici de 7,5 tone pe DN 6, intre judetele Giurgiu si Teleorman, din cauza acumularilor de apa pe carosabil. Soferii pot circula in zona pe rute ocolitoare. Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre…

- Mai multe drumuri din județul Teleorman sunt inchise circulației rutiere. Din cauza apei de pe carosabil, urmare a topirii zapezii, s-a inchis circulația rutiera pe D.J.503 Draganești-Vlașca – Botoroaga. Mai multe tronsoane de drumuri sunt inchise sau se circula cu dificultate din cauza apei de pe carosabil.…

- Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), a fost extinsa restrictia de circulatie pentru autovehiculele cu masa maxima total admisa mai mica de 7,5 tone, precum si pentru toate autovehiculele care efectueaza…

- Mai multe localitați din Telorman sunt afectate de inundatii; cea mai grava situatie ramane in zona Draganesti Vlasca in Eveniment / Conform datelor raportate de autoritațile locale (Comitetele Locale pentru Situații de Urgența), pana joi, 8 martie, ora 16.00, la nivelul județului erau afectate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit joi restrictie de tonaj pe anumite sectoare DN6 DN6 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone , din cauza dezghetarii rapide a stratului de zapada existent. Conform unui comunicat al CNAIR,…

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Zeci de pompieri au intervenit, in ultimele ore, in mai multe zone din jduetul Teleorman pentru evacuarea apei acululate in curti, case si pe drumuri in urma ploilor si a topirii zapezii. Astfel, conform datelor furnizate de ISU Teleorman, una dintre localitatile afectate este Draganesti Vlasca,…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- Un singur drum mai era blocat in judetul Teleorman, vineri dimineata, respectiv DJ 612A Crangeni - Plopii Slavitesti, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In urma informarilor primite de la drumari, de dimineata (vineri dimineata, n.r.) mai era…

- Noua localitati sunt nealimentate cu energie din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, care au afectat reteaua electrica, iar un drum judetean este inchis circulatiei, a informat joi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita. Potrivit sursei citate, sunt afectati 1.504 consumatori…

- Elevi de la internatul Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria au fost preluati, marti, de catre pompieri militari pentru a fi transportati in localitatile de domiciliu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Decizia a fost luata dupa ce s-a hotarat ca la nivel de judet…

- Pompierii militari au intervenit cu o autosenilata, in noaptea de luni spre marti, pentru a duce un copil de 7 luni din localitatea Orbeasca de Sus, care acuza stari febrile, la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''La 112 s-a solicitat…

- Avand in vedere avertizarea meteorologica de Cod Galben pentru ger și intensificari ale vantului valabila in intervalul 25 februarie, ora 03.00 – 01 martie, ora 10.00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Alba recomanda cetațenilor sa evite deplasarile și sa ramana in locuințe pe perioada…

- Judetul Suceava se afla sub cod portocaliu de ger. Codul este valabil din noaptea de duminica spre luni pana pe 1 martie, ora 10.00. Potrivit celor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, vom avea parte de ger persistent cu temperaturi intre -8 si -22 grade, dar si cu rafale ...

- O masina a luat foc in mers duminica dimineata, la Videle, soferul a incercat sa stinga flacarile, nu a reusit si a sunat la 112, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Nicio persoana nu a fost ranita. Din primele cercetari, cauza producerii incendiului…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Una dintre cele mai vechi instituții de invațamant din municipiul Brașov, Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”, are nevoie urgenta de reabilitare si modernizare, pentru a nu fi inchis. Cladirea nu mai corespunde masurilor de siguranța impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU), astfel Primaria…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost solicitat sa acorde primul ajutor in cazul unui accident rutier care a avut loc in aceasta dimineata pe drumul care face legatura dintre cartierul Noua si soseaua de centura a Brasovului. Un autoturism a iesit in decor, a anuntat purtatorul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Viilor nr.9 a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la o casa. Doua echipaje de pompieri…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Mobilizare ca la carte a specialiștilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Valcea pentru salvarea unui caine care a cazut intr-o fantana. Unul dintre salvatori a coborat peste opt metri in puțul cu un diametru de doar un metru, pentru a scoate din apa un Rottweiler. Animalul…

- Zapada și viscolul au provocat pagube importante in judetul Vrancea, in ultimele 24 de ore. 18 copaci au fost doborati de vant sau sub greutatea zapezii, iar trei masini au fost avariate. De asemenea, 5.100 de abonati au ramas fara curent electric din cauza avariilor pe care muncitorii societatii de…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj va organiza marti, 13 februarie, diverse activitati pentru a marca „Ziua Informarii Preventive". Sub sloganul „Preveniti ghinionul", avand ca logo pisica neagra, vor av...

- Avionul de pasageri care s-a prabusit duminica in Rusia nu avea nicio problema tehnica, iar pilotii nu au solicitat o aterizare de urgenta, a anuntat compania aeriana Saratov Airlines, relateaza site-ul agentiei Tass. "Echipajul era experimentat, avionul era de incredere. Nu a fost semnalata…

- O femeie de 65 de ani din municipiul Satu Mare a fost salvata dintr-un imobil aflat in flacari de catre un pompier aflat in timpul liber, acesta intrand in locuinta avand pe el o haina pe care a udat-o intr-un apartament vecin, precizeaza joi, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul pentru Situatii…

- Pe modelul Draganesti Vlasca, ISU “A. D. Ghica” vrea sa mai infiinteze inca trei puncte de lucru in Eveniment / In data de 06.10.2017 a fost operationalizat Punctul de Lucru din localitatea Draganesti Vlasca, acesta avand in dotare o autospeciala de interventie cu apa si spuma si o ambulana SMURD,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Unirea” al județului Alba și-a prezentat marți raportul de activitate pentru anul 2017. Potrivit datelor, pompierii și echipajele SMURD au fost solicitați sa intervina intr-un numar mai mare de cazuri decat in anul precedent. Comparand situatia solicitarilor…

- Joi, 25 ianuarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DROBETA” al Judetului Mehedinti si-a evaluat activitatea pe anul 2017, in cadrul unei conferinte, gazduita de Sala Virgil Ogasanu din cadrul Palatului Culturii “Teodor Costescu”, municipiul Drobeta Turnu Severin.

- Pompierii intervin, vineri, pentru scoaterea unui barbat ce a cazut intr-un put adanc de circa 12 metri, aflat in apropierea ecluzei Dunare - Marea Neagra din localitatea Ovidiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Conform purtatorului de cuvant al ISU 'Dobrogea',…

- Zecile de TIR-uri blocate timp de cateva ore bune pe Valea Prahovei au din nou liber la circulație. Polițiștii prahoveni au inceput sa lase autotrenurile sa-și continue drumul. Pentru a nu crea noi blocaje, TIR-urile incolonate incepand de la Nistorești pleaca cate zece, la anumite intervale de timp.…

- Aproximativ 20 de persoane aflate in situatii dificile din cauza ninsorii si a viscolului au fost salvate joi dimineata de autoritati, iar circa 30 de localitati au ramas fara energie electrica, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta al judetului…

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- Municipiul Brasov are in proprietate imobilele situate pe strada Mihai Viteazul nr. 11 si care din anul 1938 deservesc Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), care indeplineste si functia de Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiilor. Cladirile propuse pentru eficientizare energetica…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- – se cauta ofiteri pentru Prevenire, Logistic sau Financiar, iar unele functii au grad de locotenet colonel sau chiar de colonel Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a scos la concurs cinci posturi de ofiter cu incadrare din sursa externa, iar cei interesati trebuie sa se grabeasca pentru…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Podul Inalt” al județului Vaslui scoate la concurs, pentru incadrare directa, trei posturi vacante. Astfel, pompierii au nevoie de un ofițer specialist II in cadrul compartimentului Comunicații, un ofițer specialist I in cadrul compartimentului Tehnic…

- Echipe de politisti, pompieri, jandarmi si ale Salvamont, precum si doua utilaje de deszapezire intervin miercuri pentru a debloca un grup de 22 de turisti aflati la o cabana de pe varful Roman, unde au petrecut Revelionul, potrivit prefectului judetului Valcea, Florian Marin. Acesta a precizat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „UNIREA” al Judetului Alba organizeaza concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de ofițeri și subofițeri. Inscrierea candidatilor se va face in perioada 3 ianuarie – 10 ianuarie 2018. Concursul va consta in sustinerea unui test scris pentru verificarea…

- Drumul comunal 134 (DC134), care face legatura dintre Sinaia și Cota 1400 a fost inchis in aceasta dupa-amiaza din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunța Inspectoratul General al Poliției Rutiere (IGPR) Astfel, potrivit sursei citate, drumul dintre Sinaia și Cota 1400 este inchis deoarece la altitudine…

- Trei familii oropsite au fost ajutate de pompierii gorjeni sa aiba sarbatori mai frumoase. Lucratorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj au reusi sa construiasca si sa doteze cu tot ce trebuie o bucatarie pentru o familie cu opt copii.