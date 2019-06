Teleorman, dincolo de coruptie si analfabetism functional: Antreprenorul care a ales sa duca mai departe mestesugul testului traditional

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala urmeaza ca miercuri, 5 iunie, sa ia o decizie pe sesizarea lui Florin Iordache, in calitate de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in privinta completurilor de trei judecatori de la instanța suprema, specializate in cazuri de coruptie. In cazul in care CCR admite sesizarea,…

- Fostul principe al Romaniei, Nicolae, este tatal copilului Nicoletei Cirjan, o tanara cu care a avut o relatie acum patru ani, iar totul a iesit la iveala dupa un test de paternitate efectuat recent.

- Avocata lui Liviu Dragnea a mers la locuinta liderului PSD imediat dupa ce Inalta Curte a anuntat decizia de mentinere a pedepsei din prima instanta, de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani si jumatate de inchisoare in dosarul Bombonica. …

- Șerban Nicolae a vorbit la Digi24 despre „adevarata corupție” pe care a localizat-o in vestul Europei, unde se fura „miliarde”. Deputatul PSD considera ca DNA lucreaza la multe dosare neimportante, care nu ar trebui sa incarce procurorii. Un exemplu ar fi și dosarul in care Liviu Dragnea a fost condamnat…

- Procesul lui Liviu Dragnea s-a amanat in urma solicitarii DNA de a fi sesizata Curtea Constituționala asupra a trei articole de lege, doua din Codul Penal și unul din legea de combatere și sancționare a infracțiunilor de corupție. Avocații liderului PSD incercau sa obțina reluarea judecații de la zero…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca actuala conducere a PSD a devenit una cu lideri caracterizați de ”Ignoranța, analfabetism, corupție și aroganța”. El arata ca PSD primește 200.000 de euro pe zi de la statul roman, dar in același timp investițiile sunt total neglijate.Citește și: Liviu…

- VARSATOR – Esti pregatit pentru o mare schimbare in viata ta, de care iti legi acum toate sperantele! Ca e vorba de sansa de a-ti schimba sensul in cariera sau de o mutare de domiciliu, ai mari asteptari de la acest moment caruia ii acorzi o semnificatie cu iz de unicat in destin. Esti sigur ca faci…

- Cladirea Spitalului Județean de Urgența Miercurea Ciuc a fost imprejmuit cu un gard electric care sa țina departe urșii, anunța reprezentanții Consiliului Județean Harghita. Panourile de avertizare sunt deocamdata in limba romana, dar autoritațile anunța ca vor exista și in limba maghiara, scrie…