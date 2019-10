Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), in alte patru judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 484.422 de porci afectati de boala si exista 2.175 de cazuri la mistreti. Cele mai multe focare active sunt in judetele…

- Ziarul Unirea DSVSA Alba: Peste 200 de bovine se vand lunar in cadrul bazelor de achiziții autorizate de catre instituție Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a venit, la inceputul acestui an, in sprijinul fermierilor prin autorizarea bazelor de achiziții specia…

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt a inregistrat, luni, 10 noi suspiciuni de pesta porcina africana (PPA) in trei localitati. Potrivit instituției, numarul focarelor de boala confirmate in judet a ajuns la 76. Suspiciunile de PPA au fost stabilite in baza analizelor…

- In luna iulie, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau a fost in control in zonele de agrement și localitațile turistice, iar neregulile descoperite nu au fost puține. Cuantumul amenzilor a fost in total de 47.000... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Noi focare de pesta porcina africana (PPA) au fost confirmate in sase localitati din judet, a informat, vineri, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt. Este vorba despre...

- Un nou focar de pesta porcina, la Bragadiru/ DSVSA a luat masura uciderii preventive a suinelor din localitate in Eveniment / on 07/08/2019 at 11:09 / Un nou caz de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat, de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA), intr-o exploatație non-profesionala…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 140 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 416 focare, din care un focar intr-o exploatatie de tip A, iar in alte 4 judete exista doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Douasprezece cazuri de pesta porcina africana (PPA) au fost confirmate in Zimnicea de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA), iar in alte trei gospodarii din oras exista suspiciunea de boala, a informat, marti, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Teleorman.…