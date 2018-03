Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe gospodarii, terenuri, dar si doua drumuri, DN6 (E70) si DJ 503, sunt afectate de inundatii in Teleorman, cea mai grava situatie fiind in zona localitatii Draganesti Vlasca, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman, remis, joi, AGERPRES. Membrii Comitetului judetean pentru…

- Mai multe gospodarii, dar și tronsoane de drum au fost inundate in județul Teleorman , din cauza ploilor și și a zapezii care s-a topit odata cu creșterea temperaturilor. Cea mai afectata localitate este comuna Draganești Vlașca, unde au fost inundate mai multe porțiuni de drum, dar și curți și case,…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- Pe 2 martie, Consiliul Judetean a postat pe site-ul institutiei un anunt privind solicitarea acordului de mediu pentru statia de epurare. “Consiliul Judetean Cluj a solicitat emiterea acordului de mediu pentru proiectul «Lucrari în regim de urgenta la depozitul neconform…

- O ambulanta solicitata in comuna Runcu, judetul Gorj, pentru a prelua o batrana care cazuse in casa si avea dureri, nu a putut ajunge la aceasta din cauza drumului ingust. Pacienta a fost preluata cu o masina de teren a ISU Gorj si dusa pana la masina Ambulantei.

- Un singur drum mai era blocat in judetul Teleorman, vineri dimineata, respectiv DJ 612A Crangeni - Plopii Slavitesti, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In urma informarilor primite de la drumari, de dimineata (vineri dimineata, n.r.) mai era…

- Unitațile din invațamantul preuniversitar din județul Dolj vor ramane inchise și vineri. Decizia aparține membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, din cauza frigului.

- Autoritatile judetene au decis mentinerea masurii de inchidere pe perioada nedeterminata a drumului judetean 109 F, Poiana Blenchii - limita judetul Maramures, blocat traficului in 22 februarie ca urma a unor caderi de bolovani de pe un versant din apropiere. "In urma sedintei extraordinare…

- Potrivit inspectorului școlar general al județului, Dumitru Tudosoiu, toate unitațile din invațamantul preuniversitar din Argeș vor fi inchise și vineri, 2 martie. Aceasta hotarare a fost luata in urma cu puțin timp intr-o noua ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU).

- In urma sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Salaj, intrunita in data de 28 februarie 2018, urmare a analizei situației de urgența generata de dislocarile necontrolate de bolovani din cadrul versantului vestic pe sectorului de drum județean DJ 109 F, Poiana Blenchii…

- Drumurile nationale 41, 5 A si 5 B raman inchise circulatiei rutiere, iar pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu se circula cu restrictie de tonaj pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone. "DN 41 Oltenita- Calarasi - Daita - Giurgiu, DN 5A Adunatii Copaceni - Hotarele - Giurgiu, DN 5B Ghimpati-Giurgiu…

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Ca urmare a analizei situației de urgența generata de dislocarile necontrolate de bolovani din cadrul versantului vestic pe sectorului de drum județean DJ 109 F, Poiana Blenchii – limita județul Maramureș, respectiv km 10 +370, in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Gravida transportata cu șenilata din Copaceanca, județul Teleorman. O femeie insarcinata și un pacient cu mana fracturata au ajuns la spital cu ajutoirul unei autoșenilate. Mai multe drumuri din județul Teleorman au fost inchise din cauza zapezii. Interventia a durat aproximativ patru ore, au precizat…

- Situatia cu privire la reluarea cursurilor in judetul Constanta pentru urmatoarele doua zile va fi stabilita in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de astazi. Intre timp, conform unei hotarari luate ieri in cadrul aceluiasi comitet, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a solicitat…

- Trei drumuri nationale care strabat judetul Giurgiu sunt inchise miercuri, iar pe DN 5 Bucuresti - Giurgiu se circula in conditii de iarna cu restrictii pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone, potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). "Din aceasta dimineata judetul Giurgiu…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui accident petrecut intr-o stație de carburanți din municipiul Vaslui. Doua mașini au intrat in coliziune, iar una din acestea s-a rasturnat. Accidentul s-a produs intr-o benzinarie din Vaslui. Trei persoane au fost ranite in…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a decis, marti, suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant din judet, pana la sfarsitul saptamanii, masura fiind adoptata in conditiile in care in acest judet mai multe drumuri nationale si judetene sunt impracticabile din cauza…

- Cursurile in unitatile de invatamant din Dolj vor fi suspendate si in zilele de miercuri si joi, dupa ce elevii nu au mers la cursuri nici in primele doua zile ale saptamanii, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Decizia de prelungire a suspendarii cursurilor in unitatile de invatamant…

- Avand in vedere evoluția fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul județului Calarași, Inspectoratul Școlar Județean Calarași a solicitat convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in data de 27.02.2018, ora 8.30 in vederea suspendarii cursurilor in unitațile de invațamant din…

- Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, la propunerea directorilor unitaților școlare in consultare prealabila cu primarii localitaților, in baza hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Argeș din data de 26.02.2018, s-a decis suspendarea cursurilor ...

- O masina a luat foc in mers duminica dimineata, la Videle, soferul a incercat sa stinga flacarile, nu a reusit si a sunat la 112, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Nicio persoana nu a fost ranita. Din primele cercetari, cauza producerii incendiului…

- O ambulanta SMURD care transporta un pacient a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier la Rasnov. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) din Brasov au declarat pentru NEWS.RO ca pacientul din ambulanta nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici…

- Circulația rutiera a fost blocata, joi dupa-amiaza, in jurul orei 13.45, pe DN 2A, la intrarea in localitatea Crucea, județul Constanța, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe șosea, prinzand sub el o mașina care transporta butelii pline cu gaz. In urma accidentului rutier, 50 de butelii cu butan s-au…

- Situatie nemaiintalnita pe o strada din Lugoj. Activitatea unui magazin de pe strada Caransebesului a fost aproape blocata dupa ce soferul unui camion a fost oprit de politie. Barbatul care avea probleme cu niste documente s-a luat la cearta cu politistii, a inchis cabina si a plecat. Conform unor martori,…

- Peste 30 curti si anexe gospodaresti, 400 de metri de strazi comunale, baza sportiva a unei scoli si sase hectare de teren arabil au fost inundate intr-o localitate din judetul Teleorman deoarece din cauza precipitatiilor din ultima perioada un rau s-a revarsat. In zona au actionat aproape 40 de…

- "Urmare a precipitatiilor abundente din ultima perioada, raul Calnistea s-a revarsat si a inundat 27 de curti/gradini, 9 anexe gospodaresti, baza sportiva a Scolii Gimnaziale Draganesti Vlasca, aproximativ 400 m de strazi comunale si cca. 6 ha de terenuri arabile. Pentru gestionarea acestei situatii…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- O femeie a fost ranita și zece mașini avariate, noaptea trecuta, în urma unui accident produs la Constanța. Mașina condusa de femeie a lovit un stâlp, dupa care a ricoșat în mașinile parcate. Pompierii au fost solicitați sa intervina la scurt timp dupa miezul nopții pe bulevardul…

- TRAGEDIE pe SOSEA. ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp: Trei morti si un ranit grav dupa impactul dintre o masina si un TIR Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un…

- Un barbat de 30 de ani, din Tecuci, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, dupa ce a accidentat doua femei care se deplasau pe carosabil.

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Apelul la numarul unic de urgența 112 anunța ca o persoana a ramas blocata in mijlocul Mureșului, pe bac, in timp ce incerca sa treaca spre Bodrogu Vechi. De urgența, la fata locului s-a deplasat un echipaj format din trei subofițeri, pentru a salva persoana blocata. „Persoana blocata in mijlocul raului…

- Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, cadavrul a fost gasit la aproximativ 5 metri distanța de unde a fost gasita mașina, la o adancime de 13 metri. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Arad, la fața locului a fost solicitata prezența Serviciului…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit, miercuri, in timp ce incerca sa-si repare masina, iar aceasta a cazut peste el, strivindu-l. Potrivit purtatorului de cuvant la Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila, accidentul s-a petrecut in localitatea Tohanita, Zarnesti,…

- Un om de afaceri din judetul Arad a plonjat, marti seara, cu masina, in apele reci ale lacului Ghioroc, dupa o cearta cu sotia. Scafandrii de laA Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta AradA au localizat automobilul si, cu ajutorul echipelor de salvare, au reusit sa il scoata din lac. In masina, nu…

- O femeie a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost proiectata dintr-o mașina lovita de tren in Satu Mare. Din primele informații, victima este in stare grava. Accidentul a avut loc, marți dimineața, intre orașul Tașnad și localitatea Cig, județul Satu Mare. O șoferița nu ar fi oprit la trecerea la…

- Elevii alexandreni vor invata ce sa faca si cum sa se comporte in cazul producerii unei situatii de urgenta. Conducerea Primariei Alexandria a semnat un protocol de colaborare valabil pe 3 ani de zile cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența Teleorman. Scopul acestui proiect este realizarea unui…

- Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul SMURD Vasile Gorgan, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, oprind masina in care se afla cu sotia sa, pentru a acorda primul ajutor unui sofer in varsta de circa 50 de ani, ce suferise un infarct."Veneam…

- Conform purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, citat de news.ro, victima este un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, caruia i s-a facut rau si a cazut in fata tramvaiului, la Pasajul Obor. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov…

- Prefectul judetului Galati, Dorin Otrocol, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a dispus ca la nivelul comitetelor locale pentru situatii de urgenta sa fie monitorizata cu toata atentia evolutia fenomenelor meteorologice, pentru a putea interveni in timp util…

- Ploile din ultimele ore au afectat subsoluri si curti din judetul Timis, precum si demisolul Spitalului Municipal Timisoara, dar si un vechi pasaj feroviar din municipiul resedinta, pompierii fiind solicitati sa intervina pentru evacuarea apei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Doua din cele trei persoane aflate in autoturismul care a plonjat, duminica, in raul Jiu, in judetul Hunedoara, au decedat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, cei doi barbati, in varsta de 35 si 42 de ani, care se aflau in masina ce a iesit de pe…

- Municipiul Moinești, orașul Darmanești și comuna Secuieni nu vor intra oficial in stare de alerta, pentru ca nu primesc acordul de la Ministerul Afacerilor Interne. La randul sau, acesta a solicitat opinia Comitetului Județean pentru Situații de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Rotundu nr.16 a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat o masina,…

- Adolescenta de 18 ani avea permis de conducere din luna noiembrie anul trecut, iar lipsa de experienta la volan fiind, in opinia politistilor, principala cauza a accidentului.In autoturism se mai afla o alta tanara in varsta de 16 ani. "La un moment dat, conducatoarea auto a pierdut controlul…

- O femeie a ramas blocata in mașina dupa ce a derapat cu mașina. Evenimentul rutier a avut loc joi seara, la Novaci, județul Gorj. Din primele informații, femeia nu are leziuni, dar nu poate deschide ușa, din cauza ca s-a strambat....

- Un accident rutier grav s-a petrecut, miercuri seara, pe soseaua Deva Lugoj (DN 68 A), in localitatea Abucea. Un autotren s-a ciocnit frontal cu un autoturism, iar cei doi pasageri ai masinii au fost raniti.„Pentru salvarea ranitilor au intervenit echipajele de descarcerare si prim ajutor…

- Problema pe care autospeciala Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta a intampinat-o vineri seara, cand nu s-a putut deplasa pana in apropierea unui incendiu din cauza masinilor parcate aiurea, a pus la treaba alte forte ale Ministerului Afacerilor Interne.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism parcat pe strada Stefan cel Mare din municipiul Constanta in zona Policlinicii 2.Din primele…