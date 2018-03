Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile intervin la Laceni si Orbeasca de Sus pentru ca apele sa nu intre in gospodariile oamenilor in Eveniment / Apa provenita din precipitattile abundente si scurgerile de pe dealuri creeaza probleme la Orbasca de Sus si Laceni, iar pompierii miliari, impreuna cu membrii Comitetului…

- Restrictiile de circulatie au fost ridicate, vineri, incepand cu ora 17,00, pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), se arata intr-o informare a Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ''Recomandam participantilor la…

- Apa ajunsa, pe fondul topirii zapezii acumulate din abundenta in urma ninsorilor de zilele trecute, atat pe suprafata rutiera, cat si pe liniile de cale ferata au generat probleme in judetul Teleorman si au dus la impunerea unelor restrictii. Astfel, joi dimineata, reprezentantii Centrului Infotrafic…

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Drumurile DJ 503 si E 70 sunt inundate, joi dimineata, in zona localitatii teleormanene Draganesti Vlasca, iar circulatia in zona se desfasoara cu dificultate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Aseara (miercuri seara - n.r.) s-a incercat suprainaltarea digurilor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a fost dotat cu un container multirisc si cu o linie tehnica de intretinere, dotarile fiind achizitionate din fonduri europene de peste 2 milioane lei. Containerul este utilat cu echipamente c...

- Elevi de la internatul Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria au fost preluati, marti, de catre pompieri militari pentru a fi transportati in localitatile de domiciliu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Decizia a fost luata dupa ce s-a hotarat ca la nivel de judet…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 27 februarie 2018, in jurul orei 10.00 pe Autostrada A1, sensul Deva-Sibiu dupa ce un autotren a derapat. Circulatia rutiera este blocata intre localitatile Simeria si Orastie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Potrivit sursei…

- Pompierii militari au intervenit cu o autosenilata, in noaptea de luni spre marti, pentru a duce un copil de 7 luni din localitatea Orbeasca de Sus, care acuza stari febrile, la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''La 112 s-a solicitat…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui, pe Autostrada A4 si pe DN 41 si DN 3 a fost inchisa luni seara din cauza viscolului puternic. Raman inchise si DN 41, DN 65A, DN 65E, DN 51 si DN 5A. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), tronsonul Cernavoda –…

- Circulatia rutiera a fost inchisa luni, incepand cu ora 14:00, pentru toate categoriile de autovehicule, pe DN 41, intre Oltenita (Calarasi) si Greaca (Giurgiu), DN 65A, intre Rosiori de Vede si Turnu Magurele (Teleorman), si DN 65 E, intre Intersectia DN65A si Bogdana (Teleorman), din cauza viscolului…

- Pichetul de pompieri Cimpeni a intervenit, duminica, pe strada Principala din localitatea Bubești, comuna Arieșeni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei pensiuni turistice. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție, in cooperare cu Stația de pompieri Ștei…

- O masina a luat foc in mers duminica dimineata, la Videle, soferul a incercat sa stinga flacarile, nu a reusit si a sunat la 112, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Nicio persoana nu a fost ranita. Din primele cercetari, cauza producerii incendiului…

- Circulatia rutiera pe toate drumurile nationale si judetene din Botosani se desfasoara sambata in conditii de iarna, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele 12 ore. Directorul Sectiei Drumuri Nationale Botosani, Viorel Zacretchi, a declarat, pentru AGERPRES, ca utilajele de deszapezire au actionat…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud citate de Agerpres.ro. Accidentul s a produs intre un…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Circulatia pe drumurile din judetul Vaslui se face in conditii de iarna, nefiind artere nationale sau judetene blocate din cauza zapezii, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. Localitatile Gara Banca, Gura Idrici, Zorleni, 30 Decembrie si Popeni au ramas fara energie…

- Circulatia rutiera se desfasoara, miercuri, in conditii de iarna pe toate sectoarele de drumuri judetene din Buzau, unde actioneaza 16 utilaje si au fost imprastiate peste 120 de tone de material antiderapant. "Ninge cu putere mai ales in zona de munte, dar deocamdata niciun drum judetean…

- Traficul rutier se desfasoara, miercuri dimineata, in conditii de iarna pe tronsonul Novaci - Ranca al DN67C, in judetul Gorj. In zona ninge, iar drumul este acoperit de zapada de 1-2 centimetri.

- Circulatia rutiera este blocata, joi dupa-amiaza, pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, in localitatea Stanceni, dupa ce un TIR a derapat pe zapada, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Din primele informatii, TIR-ul este…

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost observat plutind in apropierea digului de nord al Plajei Modern, din Constanta, joi dimineata, de o persoana care a alertat autoritatile, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- UPDATE: Ulterior s-a aflat ca este vorba despre un localnic, mai exact un barbat in varsta de 42 de ani, din localitatea Covasanț și care, pe fondul unei certe violente cu nevasta, ce se pare ca nu fusese de acord cu faptul ca soțul cumparase un TIR, a hotarat sa termine cu lumea aceasta și a plonjat…

- Joi, 25 ianuarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DROBETA” al Judetului Mehedinti si-a evaluat activitatea pe anul 2017, in cadrul unei conferinte, gazduita de Sala Virgil Ogasanu din cadrul Palatului Culturii “Teodor Costescu”, municipiul Drobeta Turnu Severin. Au fost prezenți doctor Raed…

- update ora 15.25 Circulația a fost reluata pe ambele sensuri de mers Circulația este blocata pe DN1 F, in apropierea localitații Poarta Salajului, din cauza unui TIR care, in urma unei manevre de intoarcere efectuata de șofer, s-a oprit intr-o poziție care blocheaza carosabilul. Din primele informații…

- In perioada 23.01.2018 –25.01.2018, subunitațile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Giurgiu au intervenit la 16 situații de urgența, astfel: – 13 intervenții ale Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare și Descarcerare pentru acordarea primului ajutor medical. In cazul interventiilor…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 25 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Informare de presa Ref. La nivelul judetului Cluj circulatia se desfasoara normal. Se acționeaza pe 57 de drumuri județene, cu 37 de utilaje Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu-se in siguranta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Doar 11 localitați din trei raioane stau fara lumina din cauza ninsorilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, este vorba despre localnici din raioanele Caușeni, Anenii Noi și Ștefan Voda.

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat astazi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, localitatea Corod…

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate,…

- Circa 100 de autovehicule asteapta de joi dimineata sa plece din municipiul Tulcea spre judetele din Moldova, insa autoritatile tulcene le-au interzis continuarea deplasarii pana cand drumul european 87 Tulcea-Braila va deveni practicabil. Alte cateva zeci de autoturisme sunt blocate in…

- Circulatia rutiera pe DN 22A intre Cataloi si Harsova a fost inchisa joi dimineata, pentru toate categoriile de vehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18 ianuarie…

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- Județul Mehedinți se afla sub atentionare de Cod Galben, valabila pentru perioada 17 ianuarie, ora 14,00 – 18 ianuarie, ora 22.00, și vizeaza intensificari ale vantului, precipitatii insemnate cantitativ, predominant ninsori in zona de nord a judetului. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta”…

- In vara anului trecut au fost semnate contractele de proiectare si executie a lucrarilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de la Scoala Gimnaziala nr. 4 și a Colegiului National de Informatica „Grigore Moisil”, prin programul de Cooperare Romano Elvetian. Proiectul este acum in faza de elaborare…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- Un barbat a murit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Circulatia tramvaielor este blocata, potrivit Digi 24.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, incidentul a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Libertatii nr.101 a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca pe DN1, la kilometrul 110, in localitatea Predeal, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara, incident in urma caruia au rezultat…

- Pentru ca sfarsitul de an sa fie unul fericit, lipsit de evenimente negative, pentru obiectivele in care se vor organiza activitati specifice Revelionului, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'HOREA' al judetului Mures reaminteste principalele reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa…

- Un accident feroviar, soldat cu o victima, a avut in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:00, pe raza localitații clujene Jucu. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs in apropiere de KM17, pe raza localitații Jucu. In urma…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost in general inchisa si apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse, temporar a nins slab. Trecator precipitatiile au fost si sub forma de burnita care a contribuit la formarea poleiului. Vantul a suflat slab, la…

- O persoana a fost gasita carbonizata, marti dimineata, intr-o baraca distrusa de un incendiu, in Timisoara, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat, Elena Megherea. ''La fata locului, pe strada Radulescu Motru, s-au deplasat doua autospeciale…

- Racirea vremii continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara. Vor fi și cu 10 grade maipuțin fata de zilele trecute. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de carosabil umed.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Activitatile ce se desfasoara in perioada sarbatorilor de iarna, in judetul Suceava, vor fi monitorizate de institutiile cu responsabilitati in domeniu, pe baza unei hotarari aprobate miercuri intr-o sedinta a Colegiului Prefectural. Conform acestei decizii, activitatile organizate in perioada 18 decembrie…