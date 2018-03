Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații clujene Dezmir, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata de pe raza localitații…

- Mai multe sectoare de drumuri judetene din Teleorman sunt inchise temporar, vineri, pentru ca mijloacele de deszapezire sa actioneze mai eficient, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Pentru ca mijloacele de deszapezire sa actioneze…

- In data de 22 martie 2018, la ora 17:57, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la o casa de locuit, proprietatea lui T.N. din localitatea Ciuruleasa. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Stației…

- Autospecialele de stingere a incendiilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Cluj au fost solicitate sa intervina azi la stingerea unui incendiu izbucnit la o mașina frigorifica.

- Doua persoane au murit dupa ce, vineri dimineata, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, o masina a fost lovita de tren, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.col. Stefan Stoian. "Cele doua persoane aflate…

- A plonjat cu autoturismul in raul Olt, vineri dupa amiaza, in localitatea Podu Oltului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, plt. maj. Luiza Danila, a precizat ca, persoana aflata la volan a ieșit singura din mașina și a fost preluata de un echipaj de la…

- O mașina s-a facut scrum, in noaptea de marți spre miercuri, pe strada Toporașilor din Alba Iulia. In urma cercetarilor facute de pompierii militari și polițiști s-a stabilit ca focul a fost pus intenționat. Potrivit ISU Alba, in data de 14 martie 2018, la ora 04:07, dispeceratul Inspectoratului pentru…

- Un model aparte de Dacie Duster este cel numit Duster Army. Mașina e vehicul semi-blindat ce poate fi folosit in zonele de conflict. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat publicului cateva vehicule reprezentative pentru flota de modele Dacia pe care o are in dotare, incluzand si doua exemplare…

- Pompierii militari intervin, joi, pentru scoaterea apei din 10 gospodarii, doua aflate in cartierul Stupini din municipiul resedinta si opt din localitatea Podu Olt, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. De asemenea, echipe…

- Un barbat a suferit mai multe traumatisme si a ramas incarcerat in masina personala, in urma unui accident de circulatie care a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN 76 Deva-Brad, in localitatea Valisoara. "Pompierii Detasamentului Deva, specializati in descarcerare, prim ajutor si stingere au intervenit…

- O persoana a ramas incarcerata in urma unui accident rutier petrecut joi seara, pe DN15 (E 60), in localitatea Cipau, in care au fost implicate un autotrailer care transporta autoturisme, o autoutilitara si un autoturism. O persoana este foarte grav ranita, iar alte doua sunt ranite grav. Potrivit…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Bistrita, Crina Maria Sirb, a declarat, joi seara, pentru News.ro, ca un accident rutier s-a produs pe DN 17 C, intre localitatile Cepari si Dumitra. "Soferul unui autoturism, pe fondul unei depasiri neregulamentare, in sensul ca nu s-a asigurat suficient,…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- Un singur drum mai era blocat in judetul Teleorman, vineri dimineata, respectiv DJ 612A Crangeni - Plopii Slavitesti, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In urma informarilor primite de la drumari, de dimineata (vineri dimineata, n.r.) mai era…

- Mai multe tronsoane de drum sunt inchise circulatiei in judetul Teleorman, printre care trei nationale (DN 65E, DN65A, DN51) si 10 judetene, iar viscolul ingreuneaza interventia autoritatilor, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, cu situatia din…

- O masina a luat foc in mers duminica dimineata, la Videle, soferul a incercat sa stinga flacarile, nu a reusit si a sunat la 112, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Nicio persoana nu a fost ranita. Din primele cercetari, cauza producerii incendiului…

- O ambulanta SMURD care transporta un pacient a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier la Rasnov. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) din Brasov au declarat pentru NEWS.RO ca pacientul din ambulanta nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici…

- Misiune de salvare a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Bistrița-Nasaud, care au fost solicitați sa intervina pentru scoaterea unui cațel dintre-un canal in zona unei baze de agrement.

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Un echipaj al Detasamentului de Pompieri 2 Craiova din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj a intervenit marti la amiaza pentru degajarea unui copac cazut pe plafonul unui autoturism parcat pe strada Henri Coanda din Craiova.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- O femeie a fost ranita și zece mașini avariate, noaptea trecuta, în urma unui accident produs la Constanța. Mașina condusa de femeie a lovit un stâlp, dupa care a ricoșat în mașinile parcate. Pompierii au fost solicitați sa intervina la scurt timp dupa miezul nopții pe bulevardul…

- O explozie s-a produs, luni dimineata, la o statie de alimentare cu carburanti din orasul Galati. Capacul unei pompe de benzina a fost proiectat in aer si a lovit un autoturism care alimenta, pagubele nefiind insa insemnate. Explozia s-a produs in jurul orei 11.00 si nu a fost urmata…

- TRAGEDIE pe SOSEA. ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp: Trei morti si un ranit grav dupa impactul dintre o masina si un TIR Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un…

- Apelul la numarul unic de urgența 112 anunța ca o persoana a ramas blocata in mijlocul Mureșului, pe bac, in timp ce incerca sa treaca spre Bodrogu Vechi. De urgența, la fata locului s-a deplasat un echipaj format din trei subofițeri, pentru a salva persoana blocata. „Persoana blocata in mijlocul raului…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit, miercuri, in timp ce incerca sa-si repare masina, iar aceasta a cazut peste el, strivindu-l. Potrivit purtatorului de cuvant la Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila, accidentul s-a petrecut in localitatea Tohanita, Zarnesti,…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit si o alta a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Marius Siladi, pentru AGERPRES. In urma…

- Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul SMURD Vasile Gorgan, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, oprind masina in care se afla cu sotia sa, pentru a acorda primul ajutor unui sofer in varsta de circa 50 de ani, ce suferise un infarct."Veneam…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, in orașul Reșița. Pompierii carașeni s-au luptat cu flacarile, care au cuprins o casa, doua anexe și o mașina, aproape șase ore. Din feriricire, nicio persoana nu a fost ranita. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- Doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Savinesti din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, victimele, un barbat de…

- Un autoturism Dacia Papuc a luat foc in aceasta dupa amiaza pe Șoseaua Vestului din Ploiești, langa centrul comercial Balif. Se pare ca la fața locului nu au fost solicitate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența, intrucat flacara a fost stinsa cu zapada de catre șoferul automobilului…

- Misiune mai puțin obișnuita pentru pompierii brașoveni. Ei au fost solicitați, luni, sa salveze o pisica ramasa „suspendata” intr-un brad. Potrivit plt. maj. Luiza Danila, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, interventia de salvare a avut loc pe strada General Traian Mosoiu.…

- Adolescenta de 18 ani avea permis de conducere din luna noiembrie anul trecut, iar lipsa de experienta la volan fiind, in opinia politistilor, principala cauza a accidentului.In autoturism se mai afla o alta tanara in varsta de 16 ani. "La un moment dat, conducatoarea auto a pierdut controlul…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Dupa cum precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Iesenii care ar dori sa urmeze o cariera in randurile cadrelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" din Copou se pot inscrie pana pe data de 10 ianuarie la concursurile organizate de catre institutie, concursuri care se vor desfasura pana in luna martie. Cei interesati…

- Un accident rutier grav s-a petrecut, miercuri seara, pe soseaua Deva Lugoj (DN 68 A), in localitatea Abucea. Un autotren s-a ciocnit frontal cu un autoturism, iar cei doi pasageri ai masinii au fost raniti.„Pentru salvarea ranitilor au intervenit echipajele de descarcerare si prim ajutor…

- O femeie in varsta de 88 de ani a murit intr-un incendiu produs duminica, 31 decembrie, in localitatea Cristelec. Potrivit informatiilor furnizate de catre reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj, pompierii simleuani au fost solicitati sa intervina duminica dimineata,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dimineata in localitatea Cosoveni, unde o conducta de gaz a fost fisurata in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Astfel, doua masini au intrat…