Teleorman: Caii au fost botezaţi în centrul oraşului Zimnicea Zeci de cai au fost botezati in centrul celui mai sudic oras din Romania, proprietarii de cai din Zimnicea pregatindu-si animalele inca de dimineata, pastrand astfel vie o traditie de peste 50 de ani. Potrivit parintelui Mihai Marinescu, cel care a oficiat botezul cailor, acest obicei s-a pastrat din generatie in generatie si are la baza credinta prin care "ajutorul omului in gospodarie trebuie purificat intocmai ca stapanul pe care-l slujeste". Gospodarii spun ca desi calul este prezent in vietile lor, acesta nu mai are aceeasi insemnatate ca acum 30 de ani. "Este o mandrie sa-ti botezi calul.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca anul acesta fata de anii anteriori au plecat mai putini medici in alte tari, iar in ce priveste revenirea medicilor in tara, cei mai multi se intorc din Anglia si din Franta, informeaza AGERPRES . Intrebata daca dupa majorarile salariale din acest…

- Cel putin patru persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite in atacul armat produs marti seara in centrul orasului Strasbourg, anunta surse din cadrul Politiei franceze citate de FranceInfo. Sapte dintre persoanele ranite sunt in stare grava. Sute de agenti de politie, jandarmi si militari au…

- Site-ul adevarul.ro scrie ca autoritațile locale au amplasat in centrul orașului Timișoara un Moș Craciun care ar putea obține, cu succes, titlul de "cel mai urat Moș Craciun din Romania .

- ALDE Teleorman i-a omagiat pe eroi in Politic / on 03/12/2018 at 12:57 / ALDE Teleorman a sarbatorit Ziua Naționala a Romaniei in toate orașele din județ. Reprezentanții partidului au depus coroane de flori la monumentele eroilor din Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Magurele, Videle și Zimnicea.…

- Primaria Targu Jiu si-a ales bradul pe care il va monta in centrul orasului, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Este vorba de un arbore de 18 metri, ce urmeaza sa fie achizitionat de la Obstea Pestisani. O echipa din cadrul Serviciul...

- Centrul orasului Drochia s-a transformat pentru o zi intr-un taram al tradițiilor. 40 de mesteri populari si-au dat intalnire la un targ de obiecte artizanale. La eveniment au participat si doi artisti din Romania.

- Lituania și Romania vor juca azi, de la ora 21:45, in runda a treia a meciurilor din Liga Națiunilor. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Jucatorii antrenați de selecționerul Cosmin Contra au profitat de vremea insorita și de cele 14 grade din Vilnius pentru a se relaxa. "Tricolorii"…

- Pentru dotarea cu aparatura medicala de ultima generatie a spitalelor din orasele Zimnicea si Svishtov, cu finantare de la Uniunea Europeana, conducerile administratiilor publice locale ale celor doua orase dunarene au initiat proiectul “Sanatatea ta conteaza ! – Modernizarea Spitalelor din Zimnicea…