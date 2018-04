Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Teleorman a decis, luni, 2 aprilie, intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, sa deverseaza controlat o cantitate de apa din lacul Suhaia care va inunda circa 500 de metri de teren agricol pentru a preveni inundarea altor aproximativ 2.000 de hectare daca digul…

- Autoritatile din Teleorman decid, luni, 2 aprilie, intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, daca deverseaza controlat sau nu o cantitate de apa din lacul Suhaia care va inunda circa 500 de metri de teren agricol pentru a preveni inundarea altor aproximativ 2.000 de hectare daca…

- Este stare de alerta in judetul Bacau! Un numar de 12 localitati au ramas fara energie electrica, din cauza avariilor produse de vantul puternic, in total fiind afectati 4.637 abonati, au anuntat luni, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, potrivit AGERPRES.Citeste…

- Pagubele produse de alunecarile de teren si inundatii in luna martie, in 19 localitati din judet, se ridica la peste 80 de milioane de lei, potrivit bilantului prezentat luni, in sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau, de prefectul Carmen Ichim.Citeste…

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, implicati in accidentul care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic, au fost transportati la spital, ei suferind diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- O echipa formata din peste 40 de specialisti din cadrul "Apele Romane', alaturi de reprezentantii Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) si Inspectoratul Judetean de Jandarmerie (IJJ), au actionat, sambata, pentru protectia digului de vest al lacului Suhaia, din judetul Teleorman,…

- Autospeciale de tractare din mai multe judete actioneaza la Suhaia, unde sunt lucrari de consolidare a digului si evacuare apa, iar la nivelul judetului mai sunt circa 150 de gospodarii inundate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea…

- In aceasta dimineața, prefectul județului Prahova, Madalina Lupea, a convocat ședința ordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, intalnire in cadrul careia s-a discutat despre pagubele materiale rezultate in urma fenomenelor meteo și hidro periculoase din luna martie. In cadrul ședinței…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "A.D. Ghica" al judetului Teleorman a anuntat, vineri, ca in majoritatea localitatilor afectate de inundatii apele sunt in retragere, in prezent intervenindu-se in 15 comune pentru evacuarea apei din peste 200 de curti si circa 60 de anexe gospodaresti. "La…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "A.D. Ghica" al judetului Teleorman a anuntat, vineri, ca in majoritatea localitatilor afectate de inundatii apele sunt in retragere, in prezent intervenindu-se in 15 comune pentru evacuarea apei din peste 200 de curti si circa 60 de anexe gospodaresti. "La aceasta…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, in timpul vizitei sale in judetul Dambovita, ca s-a deplasat in urma cu o zi la lacul de acumulare de la Suhaia, judetul Teleorman, acolo unde apele se revarsa peste digul de protectie, si ca "situatia este critica", dar este tinuta sub…

- Cinci subofiteri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman care se deplasau, vineri, la Acumularea Suhaia, unde se intervine pentru suprainaltarea digului peste care se revarsa apa, au salvat viata unei femei ce fusese lovita de o masina in localitatea Viisoara. Conform reprezentantilor…

- Alunecarea de teren de la Valeni - Dambovita a afectat o suprafata de 6,5 hectare de teren, 11 gospodari, un drum comunal, iar trei familii au fost mutate la rude, au anuntat, joi seara, reprezentantii Prefecturii Dambovita. Alunecarea de teren se poate extinde, in functie de evolutia vremii, si s-a…

- Inundatii pe Soseaua de Centura a Capitalei. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia pe sensul Chitila - Chiajna al soselei de centura a Capitalei este momentan intrerupta la km 58+100 de metri. Situatia a aparut ca urmare a acumularii de apa pe carosabil,…

- Comuna Vintileasca si o parte din comuna Jitia din judetul Vrancea sunt izolate in urma reactivarii unor alunecari de teren in zona Vaii Ramnicului, care au afectat drumul national 2N. Potrivit datelor prezentate de autoritatile judetene, pamantul a luat-o la vale cu tot cu copaci, pe o portiune insemnata…

- In acest moment, in urma avertizarilor meteo de Cod Galben de vreme rea cu ninsori abundente, intensificari ale vantului și temperaturi scazute, la nivelul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența al Judetului Valcea s-au inregistrat urmatoarele ...

- Ieri, in sedința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Teleorman s-a stabilit suspendarea cursurilor, astazi, 23 martie 2018, in toate unitațile de invațamant din Teleorman. Decizia a fost luata de membrii CJSU ca urmare a avertizarii meteorologice de Cod Portocaliu…

- In cadrul ședinței extradordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-a hotarat ca maine, 23 martie, sa se inchida școlile in Prahova deoarece s-a anunțat cod portocaliu de vreme rea care incepe in aceasta seara la ora 23. Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a anunțat intr-o…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a decis, miercuri, ca toate unitatile de invatamant din judet sa fie inchise vineri, cand judetul se afla sub incidenta unei avertizari cod portocaliu de ger, ninsori si viscol. De asemenea, toti pacientii care au nevoie de dializa vor…

- Autoritatile din Ialomita si Calarasi au decis ca toate unitatile de invatamant sa ramana inchise vineri, cand este anuntat un nou val de ninsori si viscol. Judetele vor fi sub cod portocaliu de ger, ninsori abundente si viscol, transmite News.ro . Decizia a fost luata, miercuri, in cadrul Comitetului…

- Școli inchise in Ialomița, vineri, 23 martie. Autoritațile din județul Ialomița au hotarat in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, de a suspenda cursurile in toate școlile vineri, 23 martie, atunci cand iarna va avea o noua rabufnire. Ialomița se numara intre județele amenințate de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ialomita a anuntat, vineri seara, ca s-au inregistrat cresteri constante ale debitelor Dunarii inca din 6 martie, iar apa a ajuns la primul dig de aparare pe bratul Borcea. Specialistii prognozeaza ca saptamana viitoare cresterea va duce la depasirea…

- Autoritatile covasnene au evacuat in cursul zilei de joi un numar de 15 gospodarii, respectiv 26 de persoane, din localitatea Capeni, unde persista riscul producerii de inundatii pe cursul raului Olt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant…

- La nivelul județului Bacau, fenomenele hidrometeorologice produse au fost monitorizate in permanența de catre președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, doamna prefect Maricica-Luminița Coșa și structura CJSU, fiind dispuse masurile specifice avertizarii de Cod galben hidrologic,…

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Citeste si: ALERTA - Premierul CONVOACA ministrii, dupa protestele…

- Restrictiile de circulatie au fost ridicate, vineri, incepand cu ora 17,00, pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), se arata intr-o informare a Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ''Recomandam…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- Unitațile din invațamantul preuniversitar din județul Dolj vor ramane inchise și vineri. Decizia aparține membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, din cauza frigului.

- Autoritatile au decis miercuri, in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), sa mentina decizia de suspendare a cursurilor in toate unitatile de invatamant prescolar si preuniversitar din judetul Constanta, pana la sfarsitul acestei saptamani, informeaza…

- Cursurile din invatamantul preuniversitar in judetul Ialomita se suspenda in perioada 1-2 martie, au anuntat miercuri reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ialomita. Potrivit sursei citate, decizia a fost luata in sedinta de miercuri a CJSU, condusa de prefectul Gigi…

- Cursurile in unitatile de invatamant din Dolj vor fi suspendate si in zilele de miercuri si joi, dupa ce elevii nu au mers la cursuri nici in primele doua zile ale saptamanii, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Decizia de prelungire a suspendarii cursurilor in unitatile de invatamant…

- O lovitura de aruncator de calibrul 82 milimetri, care provine din Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita pe un santier din orasul Targu Neamt, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru.Citeste si: Noutati pentru soferi:…

- Pompierii militari au intervenit cu o autosenilata, in noaptea de luni spre marti, pentru a duce un copil de 7 luni din localitatea Orbeasca de Sus, care acuza stari febrile, la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''La 112 s-a solicitat…

- Avand in vedere evoluția fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul județului Calarași, Inspectoratul Școlar Județean Calarași a solicitat convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in data de 27.02.2018, ora 8.30 in vederea suspendarii cursurilor in unitațile de invațamant din…

- Mai multe tronsoane de drum sunt inchise circulatiei in judetul Teleorman, printre care trei nationale (DN 65E, DN65A, DN51) si 10 judetene, iar viscolul ingreuneaza interventia autoritatilor, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, cu situatia din…

- Autoritatile din Gorj nu vor sa fie prinse pe picior gresit dupa revenirea in forta a iernii. Pana la jumatatea acestei saptamani sunt anuntate ninsori puternice si temperaturi extrem de scazute, astfel incat prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a dispus duminica convocarea Comitetului Judetean pentru…

- Mai multe tronsoane de drum, printre care trei nationale - DN 65A, DN 51, DN 51A si patru judetene, au fost inchise luni dimineata pentru deszapezire, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, remis AGERPRES. ''Va aducem la cunostinta…

- Tronsoane de drum blocate din cauza viscolului si zapezii in Eveniment / La nivelul judetului Teleorman, urmatoarele tronsoane de drum sunt blocate temporar in vederea acționarii eficiente a mijloacelor de deszapezire: DN65A: Turnu Magurele – Roșiorii de Vede; DN51: Zimnicea – Izvoarele;…

- Scolile din Constanta, Dolj și Giurgiu vor fi inchise din cauza avertizarilor de ger, ninsori și viscol. Autoritatile din Dolj au decis suspendarea cursurilor in unitatile de invatamant preuniversitar, luni si marti, in conditiile in care judetul se afla sub avertizari cod portocaliu de viscol, ninsori…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intrunit duminica, la solicitarea prefectului Ion Albu, a decis suspendarea luni a cursurilor in toate unitatile scolare din reteaua de...

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Dolj a decis duminica, in urma unei intruniri a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), suspendarea cursurilor in toate scolile din judet in zile de luni si marti. Potrivit inspectorului general al ISJ Dolj, Monica Suna, cursurile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intrunit duminica, la solicitarea prefectului Ion Albu, a decis suspendarea luni a cursurilor in toate unitatile scolare din reteaua de invatamant din judetul Constanta, pe fondul conditiilor meteorologice deosebit de grele ce au fost prognozate…

- O magazie de lemne din curtea unui localnic din Santimbru-Bai a fost avariata, vineri, de o surpare de teren care s-a produs din cauze necunoscute deocamdata. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca este vorba de o groapa…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferinta cu prefectii din judetele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca si Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca si prefectul Carmen Ichim si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Autoritatile s-au mobilizat si au actionat la locul in care s-a produs incidentul, mai exact in localitatea Hurezani. Din primele date reiese ca acolo ar fi avut loc o explozie urmata de incendiu. Nu sunt victime, din cate au anuntat reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Incidentul s-a…