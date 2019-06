Teleorman: Acoperişul unui bloc din Alexandria, smuls de vânt Potrivit sursei citate, acoperisul unui bloc, situat pe strada 1 Mai din municipiul Alexandria, a fost smuls de vantul puternic si aruncat pe fatada acestuia. Pentru degajarea lui au intervenit pompierii militari impreuna cu personalul Administratiei Domeniului Public Alexandria. La fata locului a intervenit si o echipa a furnizorului de energie electrica, intrucat au fost afectate si cablurile electrice din zona. Nu s-au inregistrat victime sau autoturisme avariate. Pompierii au fost solicitati sa intervina si pentru evacuarea apei din mai multe curti, inundate de ploaia torentiala.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

