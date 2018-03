Stiri pe aceeasi tema

- 24 de localitați din județ sunt afectate de inundații/ DJ503 ramane inschis circulației; apa a intrat in 20 de case și peste 300 de curți in Eveniment / In 24 de localitați din județul Teleorman s-au produs inundații locale, iar pe anumite sectoare de drum se circula cu dificultate sau circulația…

- Ploile și topirea zapezii au provocat inundații in peste 70 de localitați din țara. Situatia cea mai grava este in județele Harghita, Brasov, Covasna si Teleorman. Hidrologii au prelungit avertizarea Cod rosu de inundatii pentru judetele Brasov, Covasna si Buzau pana miercuri la pranz, in timp ce meteorologii…

- Sunt din nou probleme, miercuri dimineata, în localitatea Draganești Vlașca. Circulatia se desfașoara din nou cu dificultate, iar apa este în crestere, transmite ISU Teleorman.

- Topirea accelerata a zapezii si precipitatiile din ultima perioada au provocat probleme in mai multe judete, fiind afectate gospodarii, terenuri agricole, fantani si tronsoane de drumuri nationale, judetene si comunale. Momosterul Afacerilor Interne a anuntat ca pana in prezent s-a ...

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca,…

- In urma fenomenelor meteorologice periculoase produse in zona de competenta a inspectoratului, pompierii prahoveni au intervenit in cursul zilei de marți și miercuri noaptea cu motopompe pentru evacuarea apei din 5 locații, respectiv Tomșani, Sinaia, Barcanești, Ciorani și Azuga, acestea fiind inundate…

- Cod roșu de inundații prelungit, pe 14 martie, pana la ora 12. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a prelungit atenționarea de tip cod roșu de inundații pentru mai multe bazine hidrologice din țara. Astfel, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor…

- Cristina Spatar i-a botezat baiețelul Deliei Antal. Cele doua artiste au facut primele declarații despre evenimentul emoționant. Edan, in varsta de 10 luni a fost creșinat astazi. “Nici nu a vrut sa bage capusorul in cristelnita. Este al doilea copil botezat de mine anul asta. Ma onoreaza sa fie nasica…

- Județele Teleorman și Argeș sunt afectate de inundații. Pe alocuri, nivelul apei atinge si 30 de centimetri. Circulația nu a fost blocata, dar se desfașoara cu dificultate. Zeci de pompieri ridica diguri cu saci de nisip pentru a proteja localitațile Orbeasca de Jos și Laceni.

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare Cod rosu de inundatii, valabila din aceasta dupa-amiaza pâna la miezul noptii, în doua bazine hidrografice de pe raza judetelor Harghita si Brasov.

- Viitura in localitatea Orbeasca, din judetul Teleorman. Apa stransa pe dealuri vine suvoaie in localitate. Sunt cateva sute de gospodarii afectate si zece case. S-a intrunit un comitet de situatii de urgenta la nivelul judetului pentru a-i ajuta pe cei carora le-au intrat apa in curte si case.

- Ploile din ultimele ore au facut ca zeci de gospodarii din judetul Arges sa fie inundate si sa fie nevoie de interventia pompierilor. Si în municipiul Târgoviste sunt probleme pe o portiune a soselei de centura.

- Drumul Judetean 503, in centrul localitatii Draganesti Vlasca, judetul Teleorman, s-a redeschis circulatiei sambata, 10 martie. Pompierii spun ca apele sunt in retragere in toate zonele afectate de inundatii.

- Sudul tarii, afectat de inundatii Inundatiile au facut pagube importante în zeci de localitati din sudul tarii, unde apa a intrat în mai multe gospodarii si câteva drumuri sunt impracticabile si la aceasta ora. De altfel, hidrologii au emis mai multe avertizari pentru depasirea…

- Ca urmare a situației inregistrate in cateva localitați din județul Teleorman, unde inundațiile au afectat mai multe case, curți, drumuri, anexe gospodarești, membrii CJSU Teleorman, primarii localitaților afectate și reprezentanții SGA Teleorman vor asigura permanența pe teren, in localitațile afectate,…

- Este stare de alerta in sudul Romaniei. Apa a ajuns pana la un metru in casele oamenilor. Mai multe localitati sunt amenintate de codul portocaliu de inundatii in Teleorman si Giurgiu. Adica, exact judetele care acum doua saptamani erau sub nameti.

- DSU, aplicatia Departamentului pentru Situatii de Urgenta, avertizeaza ca a fost emisa o atentionare de cod galben de inundatii pentru 11 judete ale tarii, printre care si Teleorman, de vineri, 9 martie, ora 13.00, pana luni, 12 martie, ora 16.00. Pentru doua rauri ce traverseaza judetele Teleorman…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. 13 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri,…

- A fost emis un nou cod portocaliu de inundatii pentru urmatoarele 48 de ore in judetele Giurgiu si Teleorman. In alte noua judete s-a emis cod galben. Cele mai afectate localitati vor fi ...

- Topirea brusca a stratului de zapada a provocat inundatii in 33 de localitati din zece judete. Sute de curti, zeci de case si peste 700 de hectare de teren au fost inundate. Cel mai afectat este judetul Teleorman, acolo undeoameni si animale au fost evacuate din calea apelor

- Comuna Draganesti Vlasca este localitatea din Teleorman cel mai grav afectata de inundatii, probleme au mai aparut in alte trei comune printre care și Beuca, unde situația s-a agravat in ultimele ore.

- Centrul Infotrafic anunta ca s-a instituit restrictie de circulatie pentru masinile mai mici de 7,5 tone pe DN 6, intre judetele Giurgiu si Teleorman, din cauza acumularilor de apa pe carosabil. Soferii pot circula in zona pe rute ocolitoare. Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre…

- Mai multe gospodarii, terenuri, dar si doua drumuri, DN6 (E70) si DJ 503, sunt afectate de inundatii in Teleorman, cea mai grava situatie fiind in zona localitatii Draganesti Vlasca, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman, remis, joi, AGERPRES. Membrii Comitetului judetean pentru…

- 13 judete din vestul si nord-vestul Romaniei se afla sub Cod Galben de inundatii provocate de topirea rapida a zapezii si de ploile abundente.Cea mai grava situatie s-a inregistrat in Teleorman. Acolo, pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodarii.

- Inundatii au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in 19 localitati din judetele Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea. Peste 120 de pompieri au intervenit pentru evacuarea apei din 5 locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate.

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Inundatii puternice in localitatea Draganesti Vlasca din judetul Teleorman, acolo unde topirea rapida a zapezii a transformat strazile intr-un lac. Mai multe case au fost inghitite de ape,...

- Trenurile circula cu restrictie pe calea ferata Videle-Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, din cauza inundarii caii ferate in urma topirii zapezii. Din acelasi motiv se circula pe o singura directie de mers in zona intersectiei Drumului National 6 cu Drumul Judetean 503, in localitatea Draganesti…

- In unele judete sunt deja probleme. Pompierii voluntari din Teleorman au intervenit cu motopompe ca sa poata scoate apa din gospodarii. Insa exista si locuri in care edilii locali nici macar nu i-au anuntat pe oameni ca vin apele.

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca in urma ninsorilor la ora actuala sunt afectate 12 localitati din sapte judete - Bacau, Dolj, Constanta, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman - mai multe sectoare de drumuri judetene si nationale au fost inchise temporar si s-a intervenit pentru…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

