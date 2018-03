Teleorman: 20 de localităţi afectate de inundaţii; ISU anunţă că apele sunt în retragere La nivelul judetului Teleorman apele sunt in retragere, mai sunt afectate de inundatii 20 de localitati, iar restrictiile de circulatie pe DJ 503 au fost ridicate, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), remis, joi, AGERPRES.



''La nivelul judetului au mai ramas afectate de inundatii 20 de localitati (Draganesti-Vlasca, Tatarastii de Jos, Tatarastii de Sus, Bogdana, Botoroaga, Magura, Galateni, Calinesti, Dracea, Tiganesti, Ciolanesti, Didesti, Orbeasca, Necsesti, Trivalea - Mosteni, Beuca, Frumoasa si Dracsenei), situatia generala prezentandu-se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- 24 de localitați din județ sunt afectate de inundații/ DJ503 ramane inchis circulației; apa a intrat in 20 de case și peste 300 de curți in Eveniment / In 24 de localitați din județul Teleorman s-au produs inundații locale, iar pe anumite sectoare de drum se circula cu dificultate sau circulația…

- Daca in cursul zilei de marți, 13 martie 2018, mai multe locuințe, gospodarii, fantani, porțiuni de drumuri, poduri și podețe din localitatea Orbeasca de Jos erau inundate, in noaptea de marți spre miercuri, in Teleorman, nu s-a mai intervenit in nicio zona, dupa cum se arata intr-o informare a ISU…

- 24 de localitați din județ sunt afectate de inundații/ DJ503 ramane inschis circulației; apa a intrat in 20 de case și peste 300 de curți in Eveniment / In 24 de localitați din județul Teleorman s-au produs inundații locale, iar pe anumite sectoare de drum se circula cu dificultate sau circulația…

- 16 localitati din judet sunt afectate de inundatii/ Apa a intrat in 25 de case, 124 de anexe gospodarești si 394 de curti in Eveniment / Reprezentantii ISU Teleorman informeaza ca, in prima parte a zilei de miercuri, 14 martie, ca urmare a revarsarii raului Calniștea in localitatea Draganești Vlașca,…

- Draganesti Vlasca, afectata in continuare de inundatii Foto: Arhiva. Localitatea Draganesti Vlasca este din nou afectata de inundatii. In acesta dimineata apa a acoperit DJ 503 in zona pietei din comuna astfel incat circulatia rutiera a fost inchisa in zona. Cei care vor sa ajunga la…

- DJ 503 a fost inchis la Draganesti Vlasca in Eveniment / In localitatea Draganesti Vlasca, DJ 503 este inchis circulatiei, intrucat in zona pietei apa a trecut peste carosabil, atingand aproximativ 40 cm. Ruta ocolitoare stabilita este pe DC 18 Draganesti Vlasca – Comoara – Botoroaga,…

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca,…

- Viitura in localitatea Orbeasca, din judetul Teleorman. Apa stransa pe dealuri vine suvoaie in localitate. Sunt cateva sute de gospodarii afectate si zece case. S-a intrunit un comitet de situatii de urgenta la nivelul judetului pentru a-i ajuta pe cei carora le-au intrat apa in curte si case.

- Comuna Draganesti Vlasca este localitatea din Teleorman cel mai grav afectata de inundatii, probleme au mai aparut in alte trei comune printre care și Beuca, unde situația s-a agravat in ultimele ore.

- Mai multe localitați din Telorman sunt afectate de inundatii; cea mai grava situatie ramane in zona Draganesti Vlasca in Eveniment / Conform datelor raportate de autoritațile locale (Comitetele Locale pentru Situații de Urgența), pana joi, 8 martie, ora 16.00, la nivelul județului erau afectate…

