Teleorman: 16 localităţi afectate de inundaţii şi un drum judeţean închis din cauza apei de pe carosabil Aproape 400 de curti din judetul Teleorman sunt inundate, 16 localitati fiind afectate de inundatii si un drum judetean, DJ 503, inchis din cauza apei de pe carosabil, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman, remis, miercuri, AGERPRES.



''Astazi (miercuri, n.r.) la ora 10.00, la nivelul celor 16 localitati afectate, situatia centralizatoare cuprindea urmatoarele date: 394 de curti inundate, 25 de locuinte afectate, 124 de anexe gospodaresti, circa 14 km de drumuri comunale, 14 km de drumuri judetene, 80 de beciuri, aproximativ 680 de fantani, peste 480 ha de terenuri arabile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

