- Dupa ce mai multe persoane care erau invitate in mod frecvent la Realitatea au anuntat ca nu vor mai onora invitatiile pana cand nu vor fi primiti inapoi pe post Rares Bogdan, Oreste Teodorescu si Oana Stanciulescu, Cozmin Gusa afirma ca in spatele operatiunii de boicot s-ar afla generalul (r) SRI Florian…

- Cozmin Gusa, proprietarul Realitatea TV, revine cu explicatii in scandalul starnit in jurul emisiunii "Jocuri de putere". Dupa ce mai multe persoane care erau invitate in mod frecvent la Realitatea au anuntat ca nu vor mai onora invitatiile pana cand nu vor fi primiti inapoi pe post Rares Bogdan,…

- Cozmin Gusa, proprietarul Realitatea TV, l-a suspendat de pe post pe Rareș Bogdan dupa ce realizatorul TV a cerut demisia directorului televizunii. Rareș Bogdan susține ca brandul ”Jocuri de putere” îi aparține. ”Eu…

- Liviu Dragnea spune ca Lia Olguța Vasilescu nu reprezinta un pericol in interiorul PSD pentru el.ULTIMA ORA Cozmin Gușa anunța ca Rareș Bogdan NU MAI APARE la Realitatea TV: 'Nu intra pe post pentru ca nu vrea redacția' „Orice femeie din interiorul PSD reprezinta un pericol pentru orice…

- Rares Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" de la Realitatea TV, il acuza pe Liviu Dragnea ca a orchestrat o un atac la adresa sa, cu scopul de a opri dezbaterea in emisiune a temei valizei cu informatii de la Tel Drum. Acuzatia vine dupa ce Romania TV a prezentat presupuse mesaje de…

- "In 1994, deja aveam doi copii, fetita tocmai se nascuse. Și mergeam cu ea in carucior, avea cateva luni, mergeam in centrul orasului. N-a fost chip sa gasesc nu 10 metri, nu un metru, un centimetru pe trotuarele din centrul orasului, ca sa poata sa mearga lin acel carucior. Atat de mult i se zguduia…

- Acționarul majoritar a Realitatea TV, Cozmin Gușa, susține ca in spatele legii insolvenței, care lovește direct in postul TV, stau Liviu Dragnea și Florian Coldea, cei care au avut o tentativa similara in 2011. Gușa ii transmite și un mesaj direct președintelui Klaus Iohannis și ii amintește ca in…

- Consultantul politic Cozmin Gusa, patron al postului de televiziune Realitatea TV, sustine ca Liviu Dragnea si Eugen Teodorivici pregatesc un act normativ cu "dedicatie", cu scopul de a inchide televiziunea."Legat de dezvaluirile pe care le face, legat de felul in care practic lucram pentru…