Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar moldovean pentru a se razbuna pe concubina, cu care era in conflict, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera pentru a lua masurile ce se impun in privința acesteia. Cazul a fost semnalat astazi, 4 ianuarie 2018, in punctul…

- Razbunare ca in filme! Un tinar moldovean, fiind certat cu iubita sa, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera pentru a lua masurile ce se impun in privința acesteia. Cazul a fost semnalat astazi, 4 ianuarie 2018, in punctul de…

- Neymar nu mai este singur! Fotbalistul a postat pe Instagram o fotografie in care se saruta cu iubita lui, iar fanii au fost surprinsi sa descopere faptul ca este vorba despre Bruna Marquezine, cea de care a fost desparit timp de sase luni.

- Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. "Fiecare sfarsit de an este o ocazie pentru a face un bilant. Pentru este mai mult de atat. Este incheierea unui capitol important din viata mea. Dupa separarea de mai bine de un an de zile, eu…

- Fotbalistul lui Poli Iași, Danu Spataru, a decis sa-și ceara iubita de nevasta. Jucatorul naționalei Moldovei și-a adus prietena la Roma și a facut unul din cei mai importanți pași ai vieții.

- Craciun cu Leo Messi și Cristiano Ronaldo. Cei mai valoroși fotbaliști ai planetei au sarbatorit cu numeroasa lor familie. Dupa victoria din El Casico, 3-0 pentru FC Barcelona pe Santiago Bernabeu , Leo Messi a petrecut cu familia. Moș Craciun a venit pentru copiii fotbalistului argentinian cu multe…

- Scandalul momentului ia amploare. Dupa ce vedeta Antenei 1, Mihai Bendeac a dezvaluit pe Instagram ca Marius Niculae si-a parcat masina pe un loc al persoanelor cu handicap dintr-un mall, fostul fotbalist de la Dinamo a reatcionat extrem de dur.Citeste si: Mihai Bendeac face DEZVALUIRI REVOLTATOARE…

- Scandal imens intre un fost fotbalist de nationala si cunoscuta vedeta a Antenei 1, Mihai Bendeac. Actorul a postat un mesaj extrem de dur pe Instagram. Bendeac sustine ca l-a surprins pe fostul dinamovist, Marius Niculae cum si-a parcat masina pe un loc rezervat persoanelor cu handicap din cadrul…

- Totul a pornit de la o poveste scrisa pe instagram de Mihai Bendeac care a povestit ca Marius Niculae ar fi parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap. "Eram, zilele trecute, in parcarea unui Mall. Cautam un loc de parcare. Ma invarteam de ceva timp. La un moment dat, exact in fata…

- "Sunt foarte fericita sa va anunt ca voi reveni in circuitul profesionist", a afirmat Bartoli, intr-un mesaj postat pe Instagram. Revenirea sa in turneele WTA se va produce in luna martie, cu ocazia Open-ului de la Miami. Marion Bartoli s-a retras din activitate la scurt timp dupa ce a castigat…

- Schimb de replici intre deputatul PMP, Robert Turcescu, si senatorul PSD, Claudiu Manda. Cei doi s-au certat pe amendamente."Solicitarea dumneavoastra, domnule deputat, nu am cum sa o supun la vot. (...) Dintre cele 76 de amendamente, dumneavoastra in calitate de initiator ati sustinut doar…

- Enrique Iglesias și Anna Kurnikova au devenit parinți. Fosta jucatoare de tenis in varsta de 36 de ani a nascut doi copii, un baiat și o fata. Cei doi copii, Nicholas and Lucy, au venit pe lume weekendul trecut, in Miami, Florida, anunța TMZ citat de DailyMail.

- Faye Howard, 23 de ani, i-a trimis un mesaj de adio fotbalistul Billy O'Brien. Ea se simțea "o povara" din cauza unor probleme intestinale, potrivit mirror.co.uk. Fotbalistul a alertat poliția dupa ce a primit mesajul. Tanara a fost gasita spanzurata de un copac in parcul Dunham Massey.…

- Iubita unui fost fotbalist de la Manchester City s-a sinucis dupa ce s-a chinuit o vreme cu afecțiune medicala care i-a schimbat viața. Faye Howard, 23 de ani, i-a trimis un mesaj de adio fotbalistul Billy O’Brien. Ea se simțea “o povara” din cauza unor probleme intestinale, potrivit mirror.co.uk.…

- Diana Munteanu și Bogdan Nemțeanu s-au despartit de mai multe ori din 2015 pana acum, dar s-au impacat de fiecare data. Bogdan are 26 de ani și se pare ca vrea sa mai "copilareasca". Diana Gureșoaie, Magda Palimariu și Calina Roman, fiica Catincai Roman, au trecut prin viata lui Bogdan, iar Diana…

- Schimb de replici dur între Gabriela Firea și Mihai Tudise pe WhatsApp, de Sfântul Andrei, imediat dupa ce premierul a critict-o public pe Firea pentru decizia de a organiza un târg de Craciun în Piața Victoriei.

- Procuratura din Turcia a ordonat vineri confiscarea bunurilor omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care, în cursul unui proces la New York, l-a implicat pe președintele Recep Tayyip Erdogan în încalcarea embargoului american impus Iranului. Procurorul…

- Dustin, un tanar de 23 de ani din Canada, a aflat ca iubita lui l-a inselat. Nu a confruntat-o din prima, ci a considerat ca fata de 21 de ani are nevoie de un soc, scrie realitatea.net.Barbatul a nascocit un plan diabolic de razbunare.

- Georgina Rodriguez, Iubita fotbalistului selecționatei portugheze de fotbal și al Clubului „Real” Cristiano Ronaldo, a reinceput sa practice sportul. Georgina Rodriguez, logodita cu „vedeta” fotbalului mondial, a devenit mama puțin peste o saptamina in urma, dar deja a inceput exercițiile din sala…

- In inregistrarea video, Teigen o intreaba pe fiica lor in varsta de 1 an „Ce se afla aici?”, aratand spre abdomen, iar copilul raspunde „Bebe!”. „E al lui John”, a scris vedeta alaturi de clip, facand referire la cantaretul John Legend, in varsta de 38 de ani. Cei doi au anuntat, in…

- Scandal intre Andreea Mantea și Victor Slav in direct la tv. Totul a pornit de la farsa pe care bruneta i-a facut-o colegului ei de platou. Mai exact, aceasta s-a razbunat pe iubitul Biancai Dragușanu. Andreea Mantea i-a schimbat lui Victor numerele de la masina și i-a inlocuit automobilul, in timp…

- Lumea mondena din Romania se mareste! Iubita lui Dorin Cocos este insarcinata in sapte luni. Iar dupa calculele facute, potrivit unor marturisiri de-ale apropiatilor cuplului, Raluca Miu urmeaza sa nasca la inceputul anului viitor.

- Cel de-al patrulea copil al lui Cristiano Ronaldo, primul copil al cuplului Ronaldo – Georgina Rodriguez, a venit pe lume pe 11 noiembrie 2017, iar acum, la cateva zile de la venirea pe lume a micuței Alana Martina, a devenit vedeta pe conturile de Instagram ale parinților sai. Fotografiile cu mezina…

- Cel de-al patrulea copil al lui Cristiano Ronaldo, primul copil al cuplului Ronaldo – Georgina Rodriguez, a venit pe lume pe 11 noiembrie 2017, iar acum, la cateva zile de la venirea pe lume a micuței Alana Martina, a devenit vedeta pe conturile de Instagram ale parinților sai. Fotografiile cu mezina…

- Fluierat copios la Basel in momentul schimbarii, Haris Seferovici a plans in vestiar. "Luptatorul meu inimos merita sa mearga la Mondiale", a postat Amina, iubita sa, pe Instagram. A patra calificare consecutiva a Elveției la Mondiale a fost stricata de fanii de pe St. Jakob-Park din Basel. In loc sa…

- Lidia Buble nu lasa defectele fizice sa se transforme in complexe, ba mai mult le abordeaza cu umor și autoironie, considerand ca acestea ne definesc și ne fac sa fim deosebiți. De-a lungul timpului, artista a fost mult criticata pentru faptul ca are nasul mare și fanii chiar i-au sugerat sa-și faca…

- Dupa ce Mariana Calfa l-a acuzat ca ii doreste moartea si ca ar fi pus oameni sa o urmareasca, Gheorghe Gheorghiu a rupt tacerea. Reputatul artist si-a demolat fosta iubita, despre care a afirmat, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca nu ar fi in deplinatatea facultatilor…

- Madalina Enache, fosta sotia a fotbalistului de la FC Steaua Bucuresti, Gabi Enache, a oferit, in exclusivitate pentru Antena Stars, primele declaratii dupa ce s-a pronuntat divortul celor doi.

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, este personajul public cu cei mai mulți urmaritori pe rețelele de socializare din intreaga lume, devansand vedete precum Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry și Selena Gomez, informeaza agenția EFE.Starul lusitan este…

- Cunoscutul actor american Brad Pitt este din nou indragostit. Iar tanara actrița britanica Ella Purnell, in varsta de 21 de ani, ar fi noua sa iubita, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Sursa foto: Ella Purnell / Instagram Este ceea ce susține publicația In…

- Rasturnare de situatie in scandalul ce a cutremurat showbiz-ul, in urma cu cateva saptamani, atunci cand fosta iubita a unui barbat celebru a marturisit, in fata tuturor, ca a fost snopita in bataie de acesta. Se pare ca totul a fost o inventie, iar tanara a mintit cu nonsalanta... din dragoste.

- Anda Calin si Liviu Varciu au motiv de bucurie azi. Mica lor printesa implineste o luna de cand s-a nascut. In urma cu cateva ore, iubita prezentatorului Tv a starnit controverse, dupa ce s-a filmat cu fiica ei la piept, iar in imagini apare un detaliu important. Iar acum multi dintre fanii cuplului…

- Actrița Blake Lively s-a razbunat in cel mai amuzant mod chiar pe soțul ei Ryan Reynolds iar gluma ei a cucerit Twitter-ul. In august, Blake Lively a implinit 30 de ani, ocazie cu care, soțul ei, actorul canadian, Ryan Reynolds, a facut mișto de ea intr-o postare pe Instagram și Twitter. I-a urat ”la…

- Exclus din lotul echipei FCSB din cauza unor acte de indisciplina, Denis Alibec nu se potoleste! Intrat in gura patronului Gigi Becali si a „principalului” Nicolae Dica, atacantul isi vede linistit de viata. Pentru a ramane in forma, starul vicecampioanei Romaniei se „antreneza”de zor cu noua sa cucerire.

- Olandezul Virgil van Dijk a devenit una dintre tintele principale pentru FC Barcelona in ceea ce priveste perioada de transferuri din iarna. Catalanii au intrat pe fir, desi fundasul central este dorit cu insitenta de Liverpool, iar presa internatinala a scris, in urma cu ceva timp, despre un interes…

- Gianluca Vacchi a renunțat la relația cu Giorgia și a inceput sa se vada cu modelul Ariadna Gutierrez. Bruneta care i-a fost iubita a renunțat atunci sa ii mai acorde atenție fostului iubit, insa acum lucrurile s-au schimbat.

- Chiar daca este frumos, celebru si bogat, Gianluca face ce face si tot singur ramane! De ce? Ei bine, daca analizam contul de Instagram, ne putem da seama cu usurinta ca de aproximativ o luna de zile, nu a mai postat absolut nicio poza cu frumoasa lui iubita... sau fosta.

- Inverness, echipa la care a jucat Marius Niculae, e penultima in liga secunda din Scoția, dar are probleme și in ceea ce privește comportamentul jucatorilor. Liam Polworth a marcat un gol in meciul cu Peterhead, scor 3-0, și a dat o pasa decisiva, dar și-a ieșit din minți in minutul 87 cand a fost inlocuit…

- In urma cu cațiva ani, Marian Nedelcu era o tanara speranța a fotbalului romanesc. A jucat la echipe de top din Romania, la echipa naționala și a primit oferte din strainatate. A abandonat „din cauza impresarilor”. Apoi, a invațat sa faca pantofi, de la meșterul lui Ceaușescuiar acum vinde incalțaminte…