- Carlos Ghosn, președintele și CEO-ul Alianței Renault - Nissan - Mitsubishi, a fost arestat pe 19 noiembrie in Japonia pentru ca a raportat venituri mai mici decat in realitate in documentele oficiale Nissan și pentru ca a utilizat banii constructorului in interes personal. Procurorii japonezi au spus…

- Alianta dintre Mitsubishi, Nissan si Renault poate supravietui in urma schimbarii conducerii, a afirmat marti vicepresedintele Mitsubishi, Mitsuhiko Yamashita, transmite Reuters preluata de Agerpres. Luni, Consiliul de Administratie al Mitsubishi Motors Corp a votat demiterea lui Carlos Ghosn…

- Presa japonez\ a publicat o parte dintre acuza]iile ce i se aduc lui Carlos Ghosn – se pare c\ el a locuit gratis `n [ase dintre vilele pe care Nissan le de]ine pe mapamond (la Paris, Tokyo, New York, Amsterdam, Rio de Janiero [i Beirut), f\r\ ca s\ raporteze acest beneficiu `n declara]ia sa c\tre Bursa…

- Franta va cauta sa mentina stabilitatea Renault si a aliantei cu Nissan, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron dupa ce fabricantul japonez a anunta demiterea presedintelui Carlos Ghosn in urma unor nereguli financiare, informeaza Reuters.