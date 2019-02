Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul de cablu Telekom Romania rupe tacerea in scandalul cu Pro Tv. Compania spune ca este suprinsa de anunțul televiziunii potrivit caruia ar urma sa iasa din grila Telekom și ca negociaza in interesul clienților, in condițiile in care Pro Tv ar fi cerut o suma mult prea mare pentru a permite…

- Iata mesajul pe care Digi Romania la trimis in cursul zilei de luni, 11 februarie, catre toți clienții: „Stimate client, te informam ca numele Digi este folosit abuziv intr-o campanie online inselatoare, cu premii in telefoane. Compania noastra nu deruleaza in prezent nicio campanie…

- Operatorul aerian Germania a depus astazi cererea de intrare in insolventa si a anuntat ca va inceta imediat operatiunile de zbor, sustinand ca nu isi mai poate sustine activitate din cauza costurilor ridicate la combustibil si a unui dolar mai puternic. Activitatea a fost perturbata si de intarzieri…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca probele chimice prelevate de catre inspectori din sapte puncte de colectare a apei din Bucuresti sunt in limitele...

- In cazul in care se observa orice nereguli privind funcționarea grupului de masurare, este important sa fie anunțat imediat operatorul de distribuție, prin canalele existente (telefonic la 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008, prin servicii de corespondenta la adresa Distributie Oltenia SA, mun.…

- Publicatia franceza La Tribune acuza guvernul Romaniei ca incearca "cu disperare" sa scoata compania olandeza Damen castigatoare la licitatia lansata la inceputul anului pentru livrarea a patru corvete militare. La Tribune scrie ca, in...

- Operatorul aerian TAP Air Portugal se retrage de pe piata din Romania incepand cu sfarsitul lunii ianuarie 2019, din cauza profitabilitatii scazute pe rutele operate. "Compania aeriană TAP Air Portugal informează că, începând cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta…