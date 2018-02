Telekom Romania, despre proiectul RO-NET de 85 milioane de euro pentru informatizarea zonelor sarace: Reteaua va acoperi 662 de localitati si vrem sa fie gata in iunie/Procurorii DIICOT nu ne investigheaza pe noi

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 ore, iar alte 6 au fost plasate sub control judiciar, in urma a 8 perchezitii domiciliare efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale. La data…

- STPT estimeaza ca anul acesta aduna venituri totale in valoare de aproape 108 milioane de lei, din care 70 de milioane de lei reprezinta subvențiile de la primarie. Și asta fara TVA, cu TVA cu tot subvențiile ajungand la 90 de milioane de lei, 7,5 milioane de lei alocare lunara. Bugetul…

- Guvernul Coreei de Sud a aprobat miercuri un buget de peste doua milioane euro pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de participarea delegatiei Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, informeaza AFP.Factura de 2,86 miliarde de woni (2,13 milioane euro) va servi la plata…

- Pompiliu Budulan a a luat o mita de 2,7 milioane euro Unul dintre cele doua contracte vizate in dosarul fostului director Nuclearelectrica Pompiliu Budulan ar fi incheiat cu firma SIVECO in noiembrie 2009, reiese din surse judiciare. Budulan este cercetat penal sub control judiciar pentru luare de mita,…

- 13.700.000 de lei, aceasta este suma alocata de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Primariei Varadia pentru cele doua proiecte, prin care se doreste modernizarea infrastructurii rutiere pe raza comunei. „Suntem in derulare cu doua proiecte pentru asfaltare drumuri, cu…

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, a anunțat vineri in cadrul unei conferințe de presa ca proiectul bugetului pe 2018 se afla in dezbatere publica, iar pe 19 februarie va fi supus aprobarii Consiliului Local. El a afirmat ca proiectul prevede venituri totale de 40,4 milioane de lei și cheltuieli…

- Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, APFR Timisoara, lanseaza proiectul POCU/82/3/7/104331 cu titlul ”Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest”. Proiectul are o valoare totala de finantare de 10.826.950,75 lei din Fondul Social European prin Programul Operational…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, la o dezbatere privind frauda in achizitii publice, referitor la clasarea dispusa in Microsoft, ca parchetul a fost sesizat la 9 ani dupa comiterea faptelor. "Dincolo de faptul ca in acel dosar DNA a facut 4 rechizitorii prin care au…

- Procurorii DIICOT au constatat prejudicii de peste 665 milioane de lei si aproape 14 milioane de euro in dosarele instrumentate anul trecut, in timp ce in 2016 prejudiciile in dosarele aflate in lucru au depasit 441 de milioane de lei si 37 milioane de euro. Din aceste prejudicii, procurorii DIICOT…

- Perchezitii la sediul principal Audi, in scandalul Dieselgate. Ar fi vizate 14 persoane care, insa, nu mai lucreaza in acest moment pentru companie. Au fost din nou perchezitii la sediul principal Audi si la una dintre unitatile sale de productie din Germania, in scandalul Dieselgate. Procurorii au…

- Opt milioane de euro vor fi alocati pentru Wonderland, potrivit primarului Ovidiu Cretu, in timp ce pentru modernizarea unor strazi municipalitatea aloca 10 milioane de lei. Si asta pe motiv ca in zona respectiva se dezvolta un nou cartier. Ovidiu Cretu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de…

- Autoritatile britanice nu colaboreaza cu procurorii DIICOT in ancheta privind dosarul Sky News, iar doi inculpati romani doresc sa isi recunoasca vinovatia, a declarat marti seful DIICOT, Daniel Horodniceanu.

- "Situatia operativa pe profil antiterorist la nivel national s-a aflat in tot cursul anului 2017 in corelatie cu evolutiile din spatii externe, predominant cu atacurile teroriste din Europa si crizele de securitate din MENA si Af-Pak. Propaganda Daesh a continuat sa constituie principalul motor al…

- Informatie de ultima ora care vine de la DIICOT. A crescut substantial valoarea prejudiciilor si a sumelor confiscate in dosarele instrumentate de procurori. In 2017, DIICOT a constatat prejudicii de peste 665 milioane de lei si aproape 14 milioane de euro. In comparatie, in 2016 prejudiciile anchetate…

- Recent, a fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiție ”Inființarea unui parc nou in orașul Topoloveni” și prin intermediul platformei electronice MySmis. Investiția va fi realizata in cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritara 5, in valoare totala de aproximativ 4 milioane lei, din…

- Dosarul "Balena Albastra", clasat Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" si au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati în acest joc si care s-au sinucis, anul trecut, nu au avut legatura cu acesta. Anchetatorii…

- Proiectul „TransHeart for children - Transfrontier platform for children with heart diseases" urmareste achizitionarea unui sistem de intubatie, a unei mese de reanimare pentru nou-nascuti, a sase monitoare pentru functii vitale, a doua aparate ecocardiograf doppler color, a unui ecocardiograf portabil,…

- Consiliul Județean Alba va aloca peste 175.000 de lei din bugetul local pentru cofinanțarea lucrarilor de reabilitare a Salii Unirii din Alba Iulia, cladirea in care la 1 Decembrie 1918 a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania. Proiectul are o valoare totala de 9,1 milioane de lei, cea mai…

- Jurnalistul Catalin Tolontan și echipa sa, a dezvaluit intr-un dosar din 2005 cum polițiștii interceptați de DIICOT au protejat o rețea de prostituție. In acest dosar controversat sunt implicate nume grele, iar de ani de zile niciunul dintre polițiștii, procurorii și inspectorii de Garda care ii ajutau…

- Tribunalul Cluj a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a 11 persoane in dosarul de trafic de droguri instrumentat de DIICOT Cluj cu sprijinul Agentiei Anti-Drog din SUA (DEA). Doua dintre acestea sunt farmaciste. Procurorii DIICOT sustin ca in circa 5 ani, profitul obtinut de suspecti s-a ridicat…

- In curand, datele de stare civila ar putea fi accesate și pe internet. Pentru a asigura o protecție sporita acestor informații, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) acceseaza un proiect pentru informatizarea fluxurilor de stare civila. MAI a depus deja cererea de finanțare din fonduri europene pentru…

- Ministerul de Interne a aplicat pentru obținerea unei finanțari de 34 de milioane de euro in vedere informatizarii serviciilor de stare civila. Daca va fi implementat, romanii iși vor putea completa online actele necesare pentru eliberarea certificatelor de naștere, celor de casatorie, divorț și deces.…

- Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise in Statele Unite, funcționa atat de bine incat avea profituri de zeci de milioane de lei. In cinci ani de funcționare, profitul estimat este de 55 de milioane de lei. Banii erau ascunși in off-shore din Insulele Virgine Britanice.

- In urma perchezițiilor de ieri, procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Procurorul sef al DIICOT Cluj, Florin Mornaila a declarat…

- Patru persoane sunt judecate la Tribunalul Timis intr-un dosar DIICOT in care procurorii acuza constituirea unui grup infractional specializat in trafic de celule. Personajul cheie al dosarului este medicul grec Giatras Kostantinos, acuzat de practici ilegale in domeniul reproducerii umane asistate.

- Proiectul de buget al Consiliului Judetean Suceava a fost prezentat, ieri, in conferinta de presa, de presedintele Gheorghe Flutur. Potrivit acestuia, suma prevazuta pentru cheltuieli este de 399,8 milioane de lei, iar veniturile prognozate a fi incasate sunt de 367 milioane de lei. Diferenta ...

- 57,4 milioane de euro din Fondul de Coeziune vor fi investiți in infrastructura de distribuție, gestiune și tratarea a apei din județul Caraș-Severin. "Uniunea Europeana, prin politica de coeziune, face investiții pentru ca fiecare cetațean sa aiba acces la apa curata și sanatoasa și, in același timp,…

- Cercetarile derulate de catre procurorii DIICOT in dosarul DJ-ului din Dej arestat pentru trafic de cannabis, au condus la indentificarea unei alte persoane implicate in acest caz. Cunoscutul DJ din Dej, prins in luna noiembrie a anului trecut cu un kilogram de cannabis, a fost ajutat in activitatea…

- Consiliul Județean Suceava va imparți astazi celor 114 primarii o suma de 18,685 milioane de lei, din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele catre primariile sucevene vor fi imparțite intr-o ședința extraordinara a deliberativului județean. Proiectul de…

- Fostul deputat Victor Socaciu s a prezentat in aceasta dimineata la DIICOT, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, informeaza Agerpres.ro. Victor Socaciu a fost supus in anul 2009 unui transplant renal, fiind operat la Institutul de Urologie si…

- Primarul Nicolae Robu a declarat vineri ca va sesiza Comisia Europeana in cazul in care Guvernul nu va aloca fondurile la care s-a obligat pentru programul Timisoara Capitala Culturala Europeana (TCCE) 2021. ''Nu s-a primit niciun ban de la Guvern pentru programul TCCE 2021. Guvernul Romaniei…

- Actorul Alexandru Arșinel a ajuns in aceasta dimineața la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul care-l vizeaza pe medicul Mihai Lucan. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj. Alexandru Arsinel este audiat de procurorii DIICOT, joi dimineata, in dosarul medicului Mihai Lucan.…

- Fostul premier Emil Boc a fost audiat de procurorii DIICOT, iar la iesirea din sediul DIICOT le a declarat jurnalistilor ca profesorul Mihai Lucan nu i a cerut niciodata ajutorul in dosarul in care este cercetat. Emil Boc a precizat ca a avut doua interventii la clinica particulara a medicului, pe care…

- „Transport Urban Resita este un proiect al meu, pe care mi l-am dorit, l-am enuntat si in campania electorala, sa aduc transportul urban inapoi in Primarie, spune primarul Ioan Popa. A pornit in 23 decembrie 2017, am achizitionat – cu o finantare bancara de 7,4 milioane de lei – autobuze…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- Parlamentul, reunit in sedinta comuna, a adoptat vineri cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva" legea bugetului de stat pentru anul 2018. Fata de proiectul aprobat initial de Guvern, Parlamentul a suplimentat bugetele mai multor institutii. Cea mai mare suma, 350 de…

- Medicul Mihai Lucan a fost adus joi dimineata la sediul central al DIICOT din Capitala, pentru a fi audiat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei. De asemenea, la sediul DIICOT a fost adus si fiul medicului Mihai Lucan. Pana in prezent, doua persoane…

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, cultivare…

- Bugetul aprobat pentru Administrația Prezidențiala este de 57.558.000 lei cu 20,68% mai mare ca in 2017. Parlamentarii din cele doua comisii au respins un amendament care prevedea reducerea, cu 3,7 milioane lei, a sumelor propuse pentru cheltuielile de personal și marirea cu aceeași suma pentru…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pe 2018 prevede o alocare pentru CNSAS de 16,5 milioane lei, in crestere…

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. În 2018, MAE are prevazute 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fața de 2017) și…

- Procurorii reacționeaza, dupa ce majoritatea PSD-ALDE-UDMR din Comisia speciala condusa de Florin Iordache a aprobat, joi, inființarea unei secții speciale care sa-i investigheze pe magistrați. Daca vor intra in vigoare, aceste modificari ”vor crea presiuni asupra magistraților. Se dorește vulnerabilizarea…

- Prima declarație a Sandei Ladoși. Sanda Ladoși, urmarita penal de procurorii DIICOT intr-un dosar privind inșelarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, a declarat, la ieșirea din sediul DIICOT, ca a fost pusa sub invinuire de procurorii de la crima organizata…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala și ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice au participat la o acțiune internaționala impotriva caraușilor de bani. ...

- Desi parea ca problemele au incetat pentru sotul ei, Stefan Tache, iata ca procurorii au redeschis dosarul de frauda in care a fost anchetat in 2013. Cantareata Sanda Ladosi este implicata, fara voia ei, in scandalul de frauda al sotului sau, afaceristul Stefan Tache, care in urma cu patru ani a fost…