- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunța lansarea sesiunii de primire a solicitarilor de finanțare pentru dezvoltarea fermelor mici, prin submasura 6.3 din Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, prin care fermierii pot beneficia de cate 15.000 de euro. Fermierii pot depune…

- Omul de afaceri Spas Rusev, care a depus o oferta angajanta, este favorit pentru a prelua divizia de mobil a Telekom Romania, au declarat surse apropiate discutiilor, Rusev este considerat un personaj controversat, el fiind prezentat fie ca un ”oligarh de dreapta” si eminenta cenusie in perioada guvernului…

- AFIR este prima institutie publica care a obtinut certificarea internationala pentru standardul ISO 37001:2016, aplicabila sistemului de management anti-mita Directorul General al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Adrian CHESNOIU, a primit la inceputul acestei luni certificatul de conformitate…

- Articolul ”Razboiul lui Jugan cu Arsene și investițiile din județ”, publicat in ediția trecuta a Mesagerului , a generat o reacție din partea Agenției de Mediu Neamț. Directorul Iulian Jugan a ținut sa precizeze ca, tocmai data fiindu-i situația – de martor in procesul președintelui Consiliului Județean…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (A.P.I.A.) s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 45.159.037,29 euro Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Romania ar bajbai dupa soluții de moment in eventualitatea in care Rusia ar opri, incepand cu 1 ianuarie 2020, livrarile de gaze prin Ucraina, așa cum amenința. Practic, autoritațile romane nu sunt pregatite pentru o astfel de situație. Cel puțin așa reiese din raspunsul primit de Cristina Pruna, deputat…