- Apple a prezent, marti, trei noi modele de iPhone – iPhone 11, iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max, dar si noul serviciu de streaming Apple TV Plus, in cadrul unui eveniment organizat la Steve Jobs Theater, sala de conferinte a noului sediu al companiei. iPhone 11, 11 Pro si 11 Pro Max…

- Apple a prezent, marti, trei noi modele de iPhone – iPhone 11, iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max, dar si noul serviciu de streaming Apple TV Plus, in cadrul unui eveniment organizat la Steve Jobs Theater, sala de conferinte a noului sediu al companiei. iPhone 11, 11 Pro si 11 Pro Max…

- Iphone 11 și iPhone 11 Pro au fost lansate de Apple marți seara, dar nu ofera un avans tehnologic considerabil fața de modelele de anul trecut, iPhone XS și XR. Specialiștii in tehnologie considera insa ca, la fel ca anul trecut, raportul calitate-preț este favorabil modelului inferior lansat acum in…

- Cel mai așteptat moment al serii a fost anunțarea noilor modele de smartphone. Toate cele trei telefoane lansate de Apple vor fi echipate cu Apple A13 Bionic, care, potrivit Apple, este cel mai puternic chipset produs vreodata pentru un smartphone. iPhone 11, preț și specificații …

- Modelul iPhone 11 a fost primul anuntat, fiind modelul de baza anuntat pentru noua generatie a telefoanelor Apple. Acesta va fi disponibil in mai multe culori (negru, verde, galben, mov, rosu si alb), iar pretul de pornire este de 699 de dolari. iPhone 11 va pastra ideea de design conceputa pentru iPhone…

- Apple a lansat iPhone 11, iPhone 11 Pro și serviciul Apple TV+. Specificații și prețuri Apple a lansat, marți, noua generație de telefoane iPhone - iPhone 11 și iPhone 11 Pro - dar și servicii precum Apple TV Plus și Apple Arcade, in cadrul unei eveniment desfașurat in amfiteatrul Steve Jobs din Apple…

- iPhone 11 va fi prezentat oficial pe 10 septembrie. Mai e puțin pâna atunci, iar informațiile neoficiale încep sa fie mai clare. De exemplu, prețul viitorului telefon Apple a fost dezvaluit și e cam cum te așteptai, daca nu chiar mai bine. Odata cu iPhone X, Apple a împins…

