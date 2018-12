Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii au avut acces, ani la rand, la comunicatiile diplomatilor Uniunii Europene, scrie cotidianul The New York Times. Au descarcat mii de mesaje pe diverse subiecte: de la administratia Trump, la relatiile cu Rusia, China si programul nuclear al Iranului.

- Directorul financiar al Huawei Technologies Co Ltd din China a argumentat ca ar trebui sa fie eliberata pe cauțiune in așteptarea audierii de extradare din cauza hipertensiunii arteriale severe și a temerilor legate de sanatatea ei, in perioada in care a fost incarcerata in Canada, relateaza Reuters.

- Secretarul american de stat, Mike Pompeo, a cerut marti, intr-un discurs sustinut la Bruxelles, sa fie combatute tari precum Rusia, Iranul sau China pentru nerespectarea tratatelor internationale, dar in acelasi timp el a criticat multilateralismul despre care considera ca aduce mai multe avantaje…

- Iranul continua sa-si respecte angajamentele pe care si le-a asumat prin semnarea acordului asupra dosarului sau nuclear, la Viena, in 2015, in pofida reimpunerii sanctiunilor americane, a anuntay joi Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA), relateaza Reuters, potrivit News.roAceasta…

- Statele Unite inca ar putea sa impuna sanctiuni legate de constructia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct in Germania pe sub Marea Baltica, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informeaza Reuters preluata de Agerpres Perry, care efectueaza…

- Ministerul de Externe chinez are cateva sfaturi pentru administratia americana daca aceasta este ingrijorata de interceptarea din strainatate a iPhone-urilor presedintelui Donald Trump: sa foloseasca in loc un telefon Huawei sau pur si simplu sa rupa complet legaturile cu lumea, relateaza Reuters. Replica…

- Potrivit unor fosti si actuali oficiali de la Casa Alba citati de cotidianul american, spionii chinezi asculta convorbirile lui Trump de pe iPhone, iar consilierii presedintelui i-au spus ca si spionii rusi il intercepteaza in mod regulat. Cu toate acestea, liderul de la Casa Alba refuza sa…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca Teheranul nu are nicio intenție de a porni un razboi cu Statele Unite sau cu forțele din Orientul Mjlociu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu vrem sa pornim un razboi cu forțele americane in regiune", a declarat…