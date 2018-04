Telegrame AMOS News (joi,6 aprilie) Invitat pentru o a doua runda de spovedanii la Comisia SRI, fostul director adjunct Coldea a pogorat precum Isus printre pacatoși dand lecții de antivulnerabilitate și de patriotism STOP Parea ca nu a realizat ca nu mai este nici director și nici angajat, ci doar un pensionar care-și inchipuie ca are o misiune sacra STOP In apararea protocoalelor a emis teoria ca și Europa, și NATO n-ar mai putea funcționa fara astfel de ințelegeri oculte STOP La final a emis o parabola prin care prevestea o soarta trista celor care nu-și prețuiesc aparatorii și dau credit tradatorilor STOP Intrucat nu și-a… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- A venit primavara! Un echinocțiu cu ninsoare polei și ger. Aiureala asta meteorologica se potrivește manușa cu tot ce se intampla in țara asta, pe dos STOP Unde de un an nu se vorbește decat de justiție, cum trebuie ea perfecționata sau lasata așa cum e STOP Apropo: primele trei legi modificate au…

- Faimosul interviu cu Ghița a reușit performanța ca audiența de la cele patru canale TV care s-au infrațit miercuri seara ca sa aduca națiunii mesajul marelui disparut peste hotare, sa nu insumeze nici jumatatea celei a unui banal concurs de la Kanal D STOP A fost un remarcabil „fas” la care au pus…

- Congresul PSD. Dragnea: Adoptarea monedei euro pana in 2024, un pas obligatoriu pentru ca Romania Congresul PSD a votat, sambata, Conventia nationala pentru adoptarea monedei euro pana in 2024, presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirmand ca este un pas obligatoriu pentru ca Romania sa poata sta la „masa…

- Ministerul Public va investi intr-un soft ce va transforma in scris declaratia martorului, suspectului, inculpatului Procurorul general Augustin Lazar a anuntat ca Ministerul Public va investi intr-un soft care va transforma in scris ceea ce declara martorul, suspectul sau inculpatul. "Doresc…

- Tudorel nu doar ca nu s-a facut de ras, ba chiar a caștigat puncte importante aratand ca sub aparența sa de moliciune se ascunde un caracter puternic, capabil sa infrunte nu doar gașca agresiva a purtatorilor de microfoane, setoasa de sange guvernamental, dar și neincrederea tovarașilor de drum, precum…

- ♦ Economia Romaniei a crescut in 2017 cu 7%, cel mai inalt ritm de crestere inregistrat din 2008 incoace. ♦ Pariul se muta acum in 2018: care sunt sansele ca economia sa creasca cu 6,1% cum anticipeaza Comisia de Prognoza, sau macar cu 5,5%, crestere pe care este construit bugetul pe 2018?…

- Daca aceasta precizare ar fi fost facuta cu un an in urma, s-ar fi evitat doua crize de guvern și tot tambalaul din jurul lor. Premierul va fi un fel de administrator - spune Tariceanu, in deplin acord cu Dragnea. „Consiliul de admninistrație” va fi la Parlament STOP Privita din aceasta perspectiva…