- ”Avem intimitate totala si spatiu nelimitat pentru toata lumea”, a spus fondatorul Telegram, Pavel Durov, intr-un mesaj postat pe propria sa platforma. Ziua de 13 martie a fost una nefasta pentru Facebook.

- YouTube lanseaza un nou serviciu care ar putea încetini raspândirea știrilor false (fake news) furnizate prin intermediul videoclipurilor. Când utilizatorii intra pe YouTube pentru a cauta știri în format video și introduc anumiți termeni sau subiecte care sunt "predispuse…

- Un start-up romanesc vrea sa ajute șoferii care nu iși folosesc mașina zi de zi sa o inchirieze altor persoane. Startup-ul Perpetoo susține ca este primul serviciu romanesc de car sharing de la persoana la persoana, dezvoltat cu investiții totale de aproximativ 300.000 euro. Serviciul va fi disponibil…

- Gigantul american Facebook a anunțat bursele de criptomonede ca va lansa anul viitor o moneda digitala pentru WhatsApp, care va avea o valoare stabilita in funcție de un coș de valute internaționale, și cu ajutorul careia utilizatorii vor putea trimite bani in lumea intreaga prin mesaje, scrie New York…

- BMW Romania introduce un nou serviciu digital menit sa imbunatațeasca experiența oferita clienților in service. Serviciul pus la dispoziție de constructorul german se numește Smart Video Communication și, pentru moment, este disponibil doar la o serie de dealeri selectați, urmand ca in perioada urmtoare…

- Serviciul de muzica prin streaming Spotify, prezent si în România, pariaza pe podcast-uri și a anunțat ca are 500 de milioane de dolari de cheltuit pe astfel de startup-uri. Recent, Spotify a cumparat startup-ul Gimlet Media, o platforma de podcast-uri, pentru aproximativ 230 milioane de…

- Facebook a lansat o noua facilitate pentru Messenger care permite utilizatorilor retragerea mesajelor trimise din greseala intr-o anumita fereastra de timp, scrie News.ro. Noua facilitate le permite utilizatorilor sa stearga mesajele trimise prin intermediul aplicatiei Facebook Messenger, fie pentru…

- Dincolo de cunoștințele și aptitudinile necesare unui bun șofer, candidații care vor sa obțina permisul auto la Piatra Neamț au nevoie de o rezistența speciala. Fizica și psihica. Se pleaca la proba de traseu din doua puncte: unul la stadion, pentru amatori, și unul pe șoseaua de centura, in dreptul…